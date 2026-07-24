Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 no solo dejarán obras de infraestructura deportiva y urbana, sino también la posibilidad de que distintos elementos utilizados durante la competencia continúen beneficiando a instituciones de la ciudad.
Proponen que el equipamiento de los Juegos Suramericanos 2026 quede para los clubes santafesinos
El concejal Julián Martínez impulsó gestiones ante el Comité Organizador Local para que los materiales utilizados durante la competencia puedan ser destinados a instituciones deportivas, culturales y de bien público de la ciudad.
En ese marco, el concejal santafesino Julián Martínez impulsó gestiones ante el Comité Organizador Local (COL) para solicitar que los bienes muebles y materiales deportivos utilizados durante el certamen sean cedidos a la Municipalidad de Santa Fe una vez finalizado el evento, con el objetivo de destinarlos a instituciones deportivas, culturales y de bien público.
Los Juegos Suramericanos se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre de 2026 y tendrán como sede central, por primera vez en la historia de Odesur, a una región integrada por Santa Fe, Rosario y Rafaela.
Legado deportivo
Martínez destacó que la competencia internacional tendrá un impacto que irá más allá de los días del torneo y que permitirá dejar recursos para el crecimiento del deporte local.
"Estamos hablando de primero de una instancia deportiva muy valiosa que va a tener nuestra ciudad, que ya es la segunda vez, en los años 80, los Juegos Cruz del Sur, ahora los Juegos Suramericanos, que van a dejar un legado", expresó.
El concejal remarcó que ese legado estará vinculado a las obras que se están realizando, pero también al equipamiento que utilizarán los atletas durante las competencias.
"No solamente en infraestructura, con las obras que se están construyendo, tanto las obras deportivas como también obras de urbanización, ya sea viviendas, nuevas calles, etcétera, sino también hay un legado vinculado a aquellas herramientas e instrumentos que los deportistas suelen usar para practicar esas disciplinas", explicó.
Materiales para clubes
Entre los elementos que podrían quedar en la ciudad se encuentran distintos materiales utilizados por los atletas durante el desarrollo de las disciplinas.
"Pelotas, cuestiones vinculadas a lo que utilizan los atletas para poder competir en el atletismo, conos, diferentes cuestiones de materiales e instrumentos que son valiosos para la práctica deportiva, también otro tipo de muebles que tienen que ver con equipamiento más tecnológico", detalló Martínez.
Además, aclaró que la propuesta deberá ser evaluada por el Comité Organizador Local, teniendo en cuenta la logística de un evento que tendrá sedes en tres ciudades santafesinas. "Esperamos que los organizadores evalúen esto", sostuvo el edil.
Santa Fe anfitriona
Martínez también puso en valor la oportunidad que representa la realización de los Juegos Suramericanos para mostrar la capacidad de organización de la ciudad.
"Creo que estamos entusiasmados porque es una instancia que nos va a permitir mostrar lo que los santafesinos somos capaces de hacer", afirmó.
En esa línea, destacó que el evento tendrá un impacto social y cultural además del deportivo "La oportunidad de los Odesur no es solamente deportiva, es también social, es cultural, de poder mostrar lo mejor que tenemos y en eso también está anclado este proyecto", remarcó.
Finalmente, señaló que la competencia permitirá fortalecer la imagen de Santa Fe frente a visitantes nacionales e internacionales. "Podemos recibir a todo el mundo, podemos atender, tenemos los santafesinos historia en eso, podemos ser cordiales, podemos ser buenos anfitriones", concluyó.