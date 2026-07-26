Cuenta regresiva

“Late el Sur”: la canción que le pondrá voz a los Juegos Suramericanos

Interpretada por Soledad Pastorutti, se presentó la canción de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Más que una pieza musical para el evento, busca convertirse en la banda sonora de las historias que se vivirán en Santa Fe, Rosario y Rafaela.