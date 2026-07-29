A 46 días del inicio de los Juegos Suramericanos 2026, la fisonomía del norte de la ciudad de Santa Fe atraviesa un proceso de cambio histórico. La construcción de la Villa Deportiva en el barrio La Esmeralda II avanza a ritmo sostenido con la mirada puesta en el mes de septiembre, fecha fijada para el arribo de las delegaciones de atletas.
Villa Deportiva en La Esmeralda II: expectativa entre los vecinos de Santa Fe por la llegada de los atletas
El avance a paso firme de las obras en el norte de la ciudad de Santa Fe genera altas expectativas en la comunidad. La llegada de nueva iluminación, mejoras en las calles y equipamiento urbano cambian la fisonomía del barrio de cara a septiembre.
Entre el asombro por la velocidad con la que se ejecutaron los trabajos y la expectativa por el impacto que tendrá el certamen en la zona, las familias del lugar valoran las transformaciones edilicias y de infraestructura que ya empiezan a disfrutar en su día a día.
Obras a ritmo récord y un entorno renovado
El movimiento constante de maquinarias y personal de construcción dio paso a una etapa donde las unidades habitacionales lucen prácticamente terminadas. A lo largo de tres cuadras completas, el complejo destaca por un diseño arquitectónico moderno y compacto que modificó por completo la estética del sector.
Los propios habitantes de La Esmeralda II siguen de cerca la evolución del proyecto en su día a día. Al ser consultado sobre el ritmo de los trabajos, un vecino de la zona confirmó la celeridad de las tareas: "Sí, la verdad que sí, los últimos meses fue bastante rápido y se ve mucho movimiento".
Esta aceleración se refleja también en los paseos habituales que realizan las familias de la zona. "Nosotros salimos a caminar y vemos los avances los fines de semana, salimos a recorrer. La verdad que está muy lindo el barrio", destacó el residente sobre las tres cuadras completas que abarca la obra, añadiendo que "las casitas nosotros las vemos son lindas, bastante compactas, pero bueno, con un buen diseño".
Entre los puntos más festejados por la comunidad se destaca la renovación del alumbrado público y la puesta en valor del entorno vial. "Con respecto a lo que son las calles, la iluminación, ha mejorado bastante", remarcó el vecino sobre los avances observados en el sector.
Incertidumbre por el flujo de gente y el mantenimiento urbano
A pesar del clima favorable por las mejoras edilicias, la dimensión del evento y el posterior uso habitacional de la Villa Deportiva abren interrogantes sobre cómo será la convivencia diaria en La Esmeralda II una vez que comiencen las actividades.
Respecto a los preparativos para el mes de septiembre, los habitantes de la zona intentan mantener su rutina habitual. "Nosotros con normalidad. Sé que va a haber mucha gente, que va a haber mucho movimiento, pero bueno, no me imagino todavía la cantidad de gente que va a venir", expresó el entrevistado, quien además señaló la dificultad de dimensionar el impacto poblacional en el barrio: "Todavía no me imagino el volumen de gente porque digamos están las casas no son grandes, pero hay bastantes, entonces la verdad que uno no dimensiona digamos la cantidad de gente que va a venir después a vivir acá".
A esta incertidumbre se suma la preocupación por el cuidado y la limpieza del nuevo mobiliario urbano instalado, particularmente los cestos de basura colocados en las calles. "Eso de los cestos de basura, lo vemos ahora. Espero que después hagan la limpieza porque con respecto a los cestos nosotros después tenemos una mala experiencia de que después no se limpian y bueno, ojalá que vengan acompañado con las otras cosas que pongan para hacer la limpieza o la gente que la haga", advirtió el vecino.
La consolidación de la Villa Deportiva marca un hito para la zona norte de Santa Fe. Más allá de la cita competitiva de septiembre, el gran desafío para las autoridades será garantizar que las mejoras logradas perduren en el tiempo y se traduzcan en una mejor calidad de vida para las familias de La Esmeralda II.