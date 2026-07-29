Juegos Suramericanos 2026

Villa Deportiva en La Esmeralda II: expectativa entre los vecinos de Santa Fe por la llegada de los atletas

El avance a paso firme de las obras en el norte de la ciudad de Santa Fe genera altas expectativas en la comunidad. La llegada de nueva iluminación, mejoras en las calles y equipamiento urbano cambian la fisonomía del barrio de cara a septiembre.