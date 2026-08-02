Santa Fe entró en los últimos 40 días para los XIII Juegos Suramericanos 2026. Este domingo 2 de agosto se encendió el reloj del Portal Suramericano de Rosario, ubicado en el Parque a la Bandera, frente al Monumento Nacional a la Bandera.
Pullaro encendió la cuenta regresiva para los Juegos Suramericanos 2026
Con el encendido del reloj ubicado frente al Monumento Nacional a la Bandera, comenzó oficialmente la cuenta regresiva de 40 días para la cita continental que reunirá a más de 4.000 atletas de 15 países.
La actividad comenzó con una nueva parada del Tour Suramericano, con propuestas deportivas y recreativas, y continuó con la presentación de Música para Volar. El cierre llegó con el encendido del contador que desde ahora marcará cuánto falta para el 12 de septiembre.
El gobernador Maximiliano Pullaro destacó que llegar a esta instancia implicó un enorme desafío por la magnitud de las obras y los tiempos de ejecución. “Hoy vemos el estadio multipropósito, las piletas, la remodelación del Parque Independencia y las obras en muchos clubes de Rosario. Lo mismo sucede en Santa Fe y Rafaela, con una inversión única”, afirmó.
Pullaro puso especialmente el foco en lo que quedará después de la competencia: “Esto nos va a permitir dejar un legado con los mejores valores del deporte, la cultura del esfuerzo y el trabajo en equipo”. Y agregó: “Tenemos que empezar a sentir los Juegos como propios y ser cada día más protagonistas. No las autoridades, sino cada uno de los ciudadanos de la provincia”.
El intendente de Rosario, Pablo Javkin, sostuvo que los Juegos serán “un momento para mostrar Rosario al mundo y recibir con el corazón de la ciudad, mostrando con orgullo todo lo que podemos hacer”. “Toda la ciudad va a vivir los Juegos. Vamos a recibir a mucha gente y vamos a tener una experiencia única en la historia de Rosario”, aseguró.
De la actividad también participaron la ministra de Cultura, Susana Rueda; el secretario de Vinculación Institucional de la Provincia, Julián Galdeano; el intendente de Venado Tuerto, Lionel Chiarella; y los voceros de los Juegos: Federico Angelini, Virginia Coudannes y Mauricio Basso. También estuvieron presentes embajadores deportivos de Santa Fe 2026, entre ellos Vanina Correa, histórica arquera de la Selección Argentina de fútbol; Laura Del Colle, exarquera de Las Leonas; y Juan Ignacio Gallardo, deportista de karate.
Un símbolo que quedará en la ciudad
El Portal inaugurado hoy tiene más de 8 metros de altura, 7 metros de ancho y un reloj central de 3 metros. Su función irá cambiando junto con el evento: hasta el 12 de septiembre mostrará la cuenta regresiva; durante la competencia funcionará como medallero, con los resultados y las posiciones de los países; y después quedará como pantalla para la ciudad y recuerdo permanente de los Suramericanos.
El diseño también remite directamente a los Juegos. La estructura reproduce la forma de la medalla oficial, lleva en sus laterales las banderas de Argentina y de la Provincia Invencible de Santa Fe y tiene un podio en su base, donde vecinos y visitantes podrán fotografiarse.
Para recibir Santa Fe 2026, el Gobierno Provincial invierte más de 90 millones de dólares en infraestructura deportiva y urbana, con un financiamiento externo de 75 millones otorgado por CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, además de aportes del Tesoro provincial.
Tres ciudades, una misma cuenta regresiva
Rosario fue la primera en encender su Portal. “El 16 en Santa Fe y el 19 en Rafaela vamos también a encender estos relojes para que la ciudadanía empiece a incorporar el modo Juegos Suramericanos”, anticipó Pullaro. En ambos casos, el encendido coincidirá con el paso de la Antorcha Suramericana.
Del 12 al 26 de septiembre, Rosario, Santa Fe y Rafaela recibirán a más de 4.000 atletas de 15 países, que competirán en 43 deportes y 60 disciplinas, en el mayor evento deportivo internacional organizado en la historia de la provincia.