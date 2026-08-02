Con el test event de Esports como primera actividad presencial, comienza a tomar forma el programa oficial de esports de los Juegos Suramericanos 2026, que reunirá a los mejores jugadores de Sudamérica en VALORANT, EA SPORTS FC y Assetto Corsa, y contará con la transmisión oficial de las competencias a través de Twitch.
Los Juegos Suramericanos 2026 ponen en marcha su programa oficial de Esports
El 14 de agosto se realizará un Test Event de Esports, primera actividad presencial de la disciplina. Además, contará con Twitch como partner oficial de streaming y culminará con la competencia internacional en Rosario, del 12 al 16 de septiembre.
Del 12 al 26 de septiembre, las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela serán sede de los Juegos Suramericanos 2026, que recibirán a más de 4.000 atletas de 15 países. Los deportistas participarán de 43 deportes y 60 disciplinas en el suceso deportivo más importante de la historia de la provincia.
La incorporación de los deportes electrónicos representa un nuevo paso en la integración entre el deporte tradicional y las nuevas formas de competencia. Los esports requieren preparación, entrenamiento, estrategia, coordinación, concentración y trabajo en equipo, valores que forman parte del espíritu deportivo de los Juegos. En ese contexto, Santa Fe 2026 marcará un hito para el desarrollo de los deportes electrónicos dentro del movimiento deportivo suramericano.
El primer paso hacia la competencia internacional
El viernes 14 de agosto, el L2 Arena, en Rosario, será sede del test event Esports. La jornada funcionará como evento previo oficial y permitirá poner a prueba la operación deportiva, técnica, audiovisual y logística de la disciplina antes de la competencia internacional de septiembre.
Durante el evento, el público podrá disfrutar de experiencias de gaming, instancias decisivas de los clasificatorios argentinos de EA SPORTS FC y Assetto Corsa, espacios de simulación y distintas propuestas interactivas.
La programación también incluirá un showmatch profesional de VALORANT, entre dos equipos profesionales 9z y Shinden y un cierre musical.
La modalidad de acceso, los horarios y la programación completa serán anunciados próximamente a través de las redes oficiales de Suramericanos Esports.
Twitch será el partner oficial de streaming
Suramericanos Esports contará con Twitch como Partner Oficial de Streaming, consolidando una alianza estratégica con la plataforma de referencia para las comunidades de gaming y Esports a nivel global.
Este partnership permitirá transmitir las competencias y contenidos oficiales a través de Twitch y, durante el evento presencial, potenciar su visibilidad mediante una presencia destacada en la portada global de la plataforma, ampliando el alcance de la propuesta hacia audiencias de distintos países.
La competencia oficial se disputará en septiembre
La instancia principal de esports se desarrollará del 12 al 16 de septiembre de 2026, durante los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
Podrán participar delegaciones de hasta 15 países, con representación masculina y femenina. Los atletas deberán ser inscriptos por sus respectivos Comités Olímpicos Nacionales y cumplir con las condiciones de elegibilidad establecidas por ODESUR y las autoridades técnicas de Esports.
El programa oficial incluirá tres disciplinas:
VALORANT: La competencia se disputará con equipos representantes de los países participantes en computadoras.
EA SPORTS FC: La disciplina contará con competencia masculina y femenina y se disputará en consolas PlayStation 5.
Assetto Corsa: La competencia será individual y mixta, con pilotos representantes de los distintos países participantes. En simuladores de automovilismo.
Los formatos, cronogramas y reglamentos específicos de cada competencia serán publicados en los canales oficiales.
Una sede preparada para competir y aprender
La L2 Arena contará con equipamiento profesional y sectores diferenciados para las competencias, las experiencias abiertas al público y las activaciones de las marcas que acompañan el programa.
La infraestructura estará integrada por computadoras gamer, consolas PlayStation, simuladores de manejo y experiencias de realidad virtual, ampliando la oferta de actividades interactivas dentro del venue.
El escenario principal estará equipado para albergar competencias profesionales de VALORANT, con una infraestructura técnica y audiovisual de nivel internacional.
La propuesta también tendrá una función educativa. Los estudiantes podrán conocer cómo se organiza una competencia profesional, recorrer una arena de esports y participar de actividades vinculadas con el entrenamiento, la disciplina, el trabajo en equipo, la preparación técnica y el desarrollo profesional dentro de la industria.
Instituciones, sponsors y aliados
El programa de esports se desarrolla en el marco de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, con la participación de ODESUR, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, la Municipalidad de Rosario, el Comité Olímpico Argentino y las instituciones deportivas vinculadas con la disciplina.
La propuesta contará con el acompañamiento de sponsors generales de los Juegos como Paladini, Coca-Cola, Sonder, Aeropuertos Argentina 2000 y La Segunda Seguros.
Asimismo, se trabaja en la incorporación de empresas y aliados vinculados con la tecnología y el gaming, entre ellos Globant, Arkham y AMD
Las acciones particulares, activaciones y categorías de participación de cada una de las marcas serán comunicadas próximamente.
Dónde seguir las novedades
Toda la información sobre las competencias, los reglamentos, las fechas y los procesos de inscripción estará disponible en la landing oficial: esports.santafe2026.ar.
Las novedades del Pre Event, la programación, las entradas, los equipos participantes y el desarrollo de las competencias podrán seguirse en Instagram a través de @suramericanosesports.