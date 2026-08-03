El Gobierno de Santa Fe oficializó este lunes por decreto la política salarial para los docentes correspondiente al segundo semestre de 2026, en una jornada atravesada por el paro nacional y que en la provincia tuvo su correlato a cargo del gremio estatal, aunque el Ejecutivo aseguró que las escuelas “permanecieron abiertas”.
Salió por decreto el aumento a docentes de Santa Fe en un día de paro nacional
La Provincia oficializó por decreto la política salarial para el segundo semestre para el sector de la docencia. El Ejecutivo aseguró que en Santa Fe las escuelas permanecieron abiertas este lunes, cuando la Ctera llevó adelante una huelga en todo el país.
El Decreto 1599/2026 -con fecha de este 3 de agosto- incorpora una compensación para aquellos docentes cuyos salarios de bolsillo durante el primer semestre hayan aumentado menos que la inflación medida por el Ipec. En esos casos, se reconocerá una suma no remunerativa y no bonificable para equiparar el incremento al 17,1%, porcentaje correspondiente al Índice de Precios al Consumidor provincial acumulado hasta junio.
La norma dispone un incremento salarial del 10,1% para el segundo semestre, que se abonará en forma escalonada sobre los salarios de junio de 2026. El cronograma prevé un 2% en julio, 1,8% en agosto, 1,7% en septiembre, 1,6% en octubre y 1,5% tanto en noviembre como en diciembre.
Además, el decreto garantiza que el aumento no sea inferior a determinadas sumas de bolsillo por cargo. Establece un piso de 80.000 pesos desde julio, 100.000 pesos desde agosto, 130.000 pesos desde octubre y 180.000 pesos desde diciembre, mediante sumas fijas no remunerativas y no bonificables, que serán absorbidas por los incrementos posteriores.
Además, mantiene "las sumas no remunerativas excedentes otorgadas en acuerdos anteriores" y autoriza a la Caja de Jubilaciones provincial a trasladar proporcionalmente los incrementos al sector pasivo docente. Cabe destacar que los aumentos salariales derivados de la última negociación paritaria se pagarán por planilla complementaria a mediados del próximo mes, según ya lo había adelantado el Ejecutivo.
Escuelas y chicos
En conferencia de prensa, la vocera del Gobierno provincial, Virginia Coudannes, afirmó este lunes al mediodía que la jornada se desarrolló con normalidad en el sistema educativo santafesino. “En Santa Fe, en el día de hoy, las escuelas están abiertas y las clases se están dictando con normalidad en todo el territorio provincial”, sostuvo, en referencia al paro nacional, al que adhirió Amsafe.
La funcionaria remarcó que el objetivo de la gestión provincial es que “los chicos estén en la escuela estudiando y aprendiendo” y destacó el compromiso de los docentes con el Plan Raíz.
Además, indicó que el Gobierno mantiene un sistema de monitoreo mediante declaraciones juradas para determinar el nivel de adhesión a la medida de fuerza y recordó que el plazo para presentarlas vence este miércoles. En ese sentido, a los docentes que no hayan dado clases se les descuenta el día, además de que incide en el cobro del premio a la Asistencia Perfecta.
Como dato preliminar, el Gobierno informó -mediante un parte complementario- que relevó 3.151 escuelas, equivalentes al 81% del total, y aseguró que solo cuatro establecimientos permanecieron cerrados, lo que representa el 0,13% del sistema educativo provincial.
Con respecto del rechazo sindical a la oferta salarial, Coudannes cuestionó los porcentajes difundidos por los gremios. “Es difícil poder pensar que el 90 % de los que votaron rechazando la medida de las paritarias sea un número real, porque en realidad todas las escuelas están abiertas y los docentes, directivos y asistentes escolares están ahí para acompañar a nuestros chicos”, expresó.
Consultada respecto de que algunos establecimientos públicos registraron poca presencia de chicos -dado que los padres no los habrían enviado-, respondió que todas las aulas estuvieron cubiertas para garantizar el dictado de clases y volvió a apelar al compromiso de las familias. “Es importante que desde el Estado abramos las puertas de las escuelas. También siempre apelamos al compromiso de la familia en el trayecto educativo de los niños y las niñas”, afirmó.
Durante la jornada, el sindicato Amsafe difundió imágenes de escuelas con escasa presencia de estudiantes y aseguró que la baja asistencia constituyó “una muestra del acompañamiento de muchas familias a los reclamos por mayor financiamiento para la educación pública”. El tema de la discusión sobre si enviar o no a los hijos a la escuela, se debatió incluso en grupos de whatsapp de padres la noche anterior, lo que suma un nuevo dato a la hora de evaluar las medidas.
Por qué hubo paro nacional
La huelga fue convocada por Ctera bajo el argumento de que el Gobierno nacional mantiene paralizada la paritaria docente -que fija el piso de referencia- y continúa el desfinanciamiento del sistema educativo. También hubo una marcha en Buenos Aires, en la esquina de Santiago del Estero y Avenida de Mayo que se dirigió al Ministerio de Economía, en sintonía con los estatales ATE, que ya habían anunciado un paro y una movilización hacia allí.
Entre los principales reclamos docentes figuran la convocatoria urgente a la negociación salarial nacional, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), una nueva ley de financiamiento educativo, mayores recursos para infraestructura escolar, comedores y becas, además del rechazo a la reforma jubilatoria y al proyecto de ley de libertad educativa impulsado por la Nación.
Supervisión de Nación
El Gobierno nacional decidió supervisar por primera vez el cumplimiento de la prestación mínima del servicio educativo durante un paro docente, al considerar que la educación es un servicio esencial según la Ley 27.802. La medida fue cuestionada por los gremios, que la interpretaron como un avance sobre el derecho de huelga.
El Ministerio de Capital Humano anunció que realizaría inspecciones muestrales en escuelas de todo el país para verificar que se garantizara al menos el 75% de la prestación habitual del servicio educativo, con controles que estarían a cargo de inspectores de la Secretaría de Trabajo. En caso de detectarse incumplimientos, el Gobierno advirtió que evaluaría la aplicación de sanciones económicas a los sindicatos.
Para coordinar el operativo, el domingo previo al paro se reunió el Comité Ejecutivo del Consejo Federal de Educación, encabezado por el Ministerio de Capital Humano. No obstante, desde el Gobierno santafesino, se dispuso que "el Ministerio de Educación no participará del procedimiento que se realizará desde Nación, ya que cuenta con el sistema de declaración jurada para verificar la asistencia o no de los docentes".