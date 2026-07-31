Los aumentos salariales derivados de la última negociación paritaria se pagarán por planilla complementaria a mediados del próximo mes, entre el 15 y 20 de agosto. Así lo confirmó este viernes la vocera gubernamental, Virginia Coudannes, en conferencia de prensa desde Rosario. Asimismo, anunció que el próximo lunes comenzará el calendario de pagos de los salarios y haberes correspondientes a julio.
Paritarias en Santa Fe: el aumento se pagará a mediados de agosto por planilla complementaria
A diciembre próximo, ningún agente estatal deberá ganar menos de 925.573 pesos. La mejora a pasivos se trasladará dentro de 30 días. La jubilación mínima ascenderá en agosto a 643.524 pesos. La pensión, a 482.643.
La funcionaria reiteró que también percibirán la mejora los maestros, pese al rechazo de los gremios docentes AMSAFE y SADOP. "Es injusto que los docentes no perciban el aumento – justificó-; por otro lado, las paritarias en términos de propuesta salarial se retomarán dentro de seis meses como ha sido siempre y regularmente. La recomposición es un sello (de esta gestión); por eso se va a mantener", enfatizó.
En las últimas horas, el gobierno publicó los decretos Nro. 1552 y 1553. Recogen, respectivamente, los aumentos acordados en la administración central y sector de la salud. En tanto se aguarda que entre este viernes y el fin de semana se emita el respectivo para el sector docente.
Administración central
La nueva política salarial para la administración central (plasmada, como se dijo, en el decreto Nro. 1552) reconoce "una compensación de carácter no remunerativa no bonificable a aquellos agentes cuyos sueldos de bolsillo en el primer semestre de 2026 hayan obtenido un incremento menor al 17,1%". Ése ha sido el registro de la inflación acumulada durante el citado período.
Del mismo modo, se establece "un incremento del 10,1% con relación a los valores consolidados de junio de 2026, que será aplicable sobre el sueldo básico, así como sobre los restantes conceptos que integran el recibo de sueldo, que no sufren modificación relacionada con el sueldo básico". Regirá de manera escalonada según el siguiente cronograma: 2% desde julio; 1,8% desde agosto; 1,7% desde setiembre; 1,6% desde octubre; 1,5 desde noviembre e idéntico porcentaje para diciembre.
Se garantiza, asimismo, que dicho incremento porcentual no sea inferior a la suma neta de bolsillo de 80.000 pesos desde julio, 100 mil desde agosto, 130 mil desde octubre, y 180 mil desde diciembre.
El decreto plantea que con la nueva política salarial, ningún agente provincial deberá percibir un salario de bolsillo menor a 857.479 pesos a partir del 1° de julio de 2026; y de 925.573 a partir del 1° de diciembre.
Pasivos
El decreto también plantea trasladar las mejoras al sector pasivo, pero ello no será de inmediato a raíz de la vigencia de la emergencia previsional en el ámbito provincial. Los aumentos al sector serán dentro de 30 días. Aun así, según confiaron fuentes oficiales a El Litoral, "no se producirán baches", puesto que en julio cobrarán los incrementos pendientes de junio y en agosto, el primer escalón de la mejora resultante de la nueva política salarial.
Con estos nuevos valores, la jubilación mínima en la provincia ascenderá en agosto a 643.524 pesos y a 685.164, en diciembre. En tanto que la pensión será de 482.643 pesos el mes próximo y llegará a 520.971 a fin de año.