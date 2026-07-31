Fin de la negociación

Paritarias en Santa Fe: el aumento se pagará a mediados de agosto por planilla complementaria

A diciembre próximo, ningún agente estatal deberá ganar menos de 925.573 pesos. La mejora a pasivos se trasladará dentro de 30 días. La jubilación mínima ascenderá en agosto a 643.524 pesos. La pensión, a 482.643.