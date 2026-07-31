El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Economía, informó que los haberes del mes de julio se percibirán a partir del lunes 3 de agosto de 2026, comenzando por el personal policial y penitenciario y los pasivos que cobren hasta $ 1,410.000, quienes podrán verlo depositado en sus cuentas el sábado 1°. El cronograma se extenderá hasta el viernes 7.
Cronograma de pago de haberes de julio para empleados públicos de Santa Fe
Comienza el lunes pero los trabajadores verán su sueldo desde el sábado. Se extenderá hasta el viernes 7, día en que cobrarán las autoridades de los tres poderes del Estado provincial.
Complementaria
Una vez finalizado el cronograma de pagos se liquidarán por planilla complementaria las diferencias correspondientes a junio y julio resultantes de la política salarial del segundo semestre. La fecha de cobro se comunicará oportunamente.
Lunes 3 de agosto (acreditación en cuenta sábado 1°)
* Escalafón Policial y Penitenciario.
* Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $1.410.000.
Martes 4 de agosto
* Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $1.410.000
* Docentes de Escuelas Privadas Transferidas 1° y 2° Convenio
Miércoles 5 de agosto
* Resto de Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a $1.410.000.
* Docentes de Escuelas Privadas Históricas
Jueves 6 de agosto
* Resto de Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a los $1.410.000
Viernes 7 de agosto
* Autoridades Superiores del Poder Judicial, MPA, MPD, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo.
La oferta aceptada
La oferta del gobierno, en términos generales, consistió en establecer "mínimos garantizados" que al final del semestre representarán 180 mil pesos en concepto de aumento. Además, un valor porcentual que se instrumentará de manera gradual. Linealmente, ese guarismo totalizará 10,1% a diciembre. Pero si se contempla el impacto de los "mínimos garantizados", el aumento asciende a un 15%.