La vocera Virginia Coudannes confirmó – tal como lo adelantara El Litoral- que el Poder Ejecutivo avanzará en la firma de los decretos respectivos para trasladar a los docentes la oferta salarial presentada por el gobierno en paritarias, pese al rechazo tanto de Amsafé como de Sadop.
Coudannes ratificó que se cierra en Santa Fe la discusión paritaria docente por decreto
"No podemos permitir que los docentes no perciban el mismo aumento que los trabajadores de administración central y médicos", dijo la vocera oficial. Negó que el diálogo con los gremios del sector esté quebrado, como lo señalaron los referentes sindicales.
"Todas las negociaciones seguirán el mismo proceso administrativo. Nuestra decisión y posición tienen que ver con que tanto el sector estatal como de la salud aceptaron la propuesta, que es la misma que recibieron los docentes. Por lo tanto, ya está; la firma de los decretos para el caso de los gremios que aceptaron es inminente, y para los otros sectores, seguiremos la misma lógica. No podemos permitir que los docentes no perciban el mismo aumento que los trabajadores de administración central y médicos", justificó. Y volvió a pedir que la oferta sea evaluada y puesta en contexto. "Es importante mirar el resto del país donde hay otros gremios vinculados a la educación, que han aceptado ofertas con valores mucho menores a los que se plantearon en Santa Fe", expresó.
Efectos
La decisión de establecer por decreto los incrementos para todos los trabajadores implica garantizar la mejora, incluso, para los sectores cuyos gremios rechazaron la oferta. Pero en la práctica, también representa cerrar la negociación salarial sin más alternativas de discusión para una eventual reformulación de la propuesta. De allí la crítica de los referentes de Amsafé, cuando objetaron la dinámica de las últimas conversaciones en las que "el gobierno resolvió de manera unilateral los incrementos".
En tal sentido, el titular del gremio de los docentes públicos, Rodrigo Alonso, sostuvo que el diálogo entre gobierno y gremio "está quebrado". Pero Coudannes disintió con la afirmación. En la conferencia de prensa de este martes y consultada puntualmente por los dichos del referente sindical, aseguró que desde la gestión "se sostiene la relación con todos los gremios" que representan a agentes vinculados con el Estado. "Y lo hacemos – acotó- porque tenemos la responsabilidad de cuidar el salario de los trabajadores, pero también los recursos de todos los santafesinos. La oferta para los docentes fue exactamente la misma que formulada a los demás sectores. Porque nosotros vamos con los datos y la información sobre la mesa. Dialogamos – sostuvo- y lo hacemos también sobre otros temas como el IAPOS o el Fondo de Formación para Capacitación, que se ha sostenido en el tempo. El diálogo siempre está abierto de nuestro lado – insistió-, pero eso implica poner los datos sobre la mesa y la información en contexto. Somos a nivel país, una de las provincias que mejores sueldos docentes paga".
Otro puntos
En otro orden, Coudannes celebró la nueva calificación crediticia que ha recibido la provincia a través de la calificadora internacional Moody's. "Hoy, el mundo nos ve mejor. Estamos entre las provincias mejor puntuadas e, incluso, por encima de la nota soberana de Argentina como país. Esto significa – explicó- que cuando Santa Fe accede a un financiamiento, podrá hacerlo en mejores condiciones. Esto es una garantía para poder seguir invirtiendo en obra publica e infraestructura", concluyó.