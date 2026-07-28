Negociación del segundo semestre

Coudannes ratificó que se cierra en Santa Fe la discusión paritaria docente por decreto

"No podemos permitir que los docentes no perciban el mismo aumento que los trabajadores de administración central y médicos", dijo la vocera oficial. Negó que el diálogo con los gremios del sector esté quebrado, como lo señalaron los referentes sindicales.