El Gobierno de Santa Fe presentó formalmente a los gremios docentes una propuesta salarial para la segunda mitad del año, con incrementos escalonados entre julio y diciembre, junto con medidas específicas destinadas a distintos sectores dentro del sistema educativo.
Paritaria docente: SADOP pidió una recomposición progresiva y analiza nuevas medidas
El secretario general del gremio, Pedro Bayúgar explicó la postura del gremio tras la oferta presentada por la Provincia y señaló los puntos que los docentes buscan discutir en la negociación salarial.
La oferta toma como referencia el acuerdo alcanzado en la paritaria de la administración central y suma herramientas propias para el ámbito docente, como los mínimos garantizados del primer y segundo semestre, el Fondo Provincial de Capacitación Docente (Fopcid) y mejoras vinculadas a determinados cargos y situaciones particulares.
En términos generales, la propuesta contempla una mejora promedio del 15% para el segundo semestre y un incremento anual promedio del 49% en comparación con diciembre de 2025.
Entre los puntos destacados, el Gobierno provincial estableció que al finalizar el año ningún maestro de grado con 25 horas semanales y sin antigüedad percibirá menos de $1.517.481. Para julio, ese mismo cargo alcanzaría un salario de $1.406.623, lo que representa una suba del 6,25% respecto de junio.
Además, la propuesta incorpora una actualización en la carrera docente mediante un aumento de 20 puntos porcentuales en el suplemento por Responsabilidad Jerárquica para cargos directivos y en el suplemento no bonificable de supervisores. La mejora se aplicará en dos etapas: 10 puntos desde julio y otros 10 puntos desde octubre.
SADOP planteó sus observaciones
Tras la presentación oficial, SADOP realizó una consulta entre sus afiliados para conocer la postura del sector. El secretario general del gremio, Pedro Bayúgar, explicó que una mayoría consideró necesario revisar la oferta. “El 87% consideró insuficiente la propuesta. El resto la aceptó en disconformidad por la insuficiencia y la falta de perspectiva de continuar la negociación”, señaló.
El dirigente sostuvo que uno de los principales reclamos está vinculado a la recuperación del poder adquisitivo perdido y a la necesidad de establecer un esquema progresivo de mejora salarial. “No solo lo perdido en el último semestre, sino lo perdido en épocas anteriores”, afirmó.
En ese sentido, aclaró que el planteo del gremio apunta a construir un proceso gradual de recuperación. “No que nos pagaran de la noche a la mañana todo ese porcentaje, sino que entráramos en un plan de recomposición que paulatinamente termináramos con un salario verdaderamente recompuesto y superador de la inflación”, explicó.
El pedido de continuidad del diálogo
Bayúgar destacó la importancia de mantener abierta la instancia de negociación entre el Gobierno y los sindicatos, y cuestionó que la discusión pueda cerrarse sin un acuerdo entre las partes. “Cuando no hay un acuerdo se continúa negociando para llegar al acuerdo”, expresó.
Desde SADOP también anticiparon que evaluarán distintas acciones gremiales para expresar su posición. “Estamos facultados el Consejo Directivo a tomar todas las medidas gremiales posibles, obviamente legales, que nos permita manifestar este descontento”, indicó Bayúgar.
Entre las alternativas mencionó actividades públicas como radios abiertas, marchas y otras expresiones para visibilizar el reclamo docente.
Estructura salarial docente
Otro de los puntos de discusión planteados por SADOP está relacionado con la definición del cargo testigo utilizado para analizar la composición del salario docente.
Bayúgar explicó que existe una diferencia entre la postura del gremio y la del Gobierno provincial sobre cuál debe ser tomado como referencia. “Nosotros sostenemos que el cargo testigo es el cargo de maestro de grado jornada simple inicial o sin antigüedad y el Gobierno de la provincia entiende que el cargo testigo es el maestro de grado con extensión de jornada”, detalló.
El dirigente también planteó la necesidad de revisar otros aspectos vinculados a la carrera docente, como el reconocimiento de la formación profesional. “A la administración pública en general le pagan el título, a nosotros no nos pagan ningún título, ni el de maestro de grado, ni el de magíster, ni el de licenciado, ni el de doctor”, cuestionó.
Finalmente, sostuvo que estas diferencias generan distintas condiciones dentro del ámbito laboral público. “Son diferencias importantes que a la postre hacen que tengamos carreras diferentes y sueldos diferentes”, concluyó.