Autoridades de la provincia de Santa Fe llevaron este martes 21 de julio a la reunión paritaria docente, que se realiza en el Ministerio de Trabajo de Santa Fe, una propuesta que redondea un aumento para el segundo semestre cercano al 15 %, y que totaliza un incremento promedio anual que rondará el 49 %. “Traemos una propuesta responsable que pone en valor el esfuerzo que todos los días hacen los docentes y directivos”, destacaron antes de ingresar María Martín, secretaria General de Educación y los ministros provinciales José Goity (Educación) y Pablo Olivares (Economía).
Santa Fe ofreció a los docentes un aumento del 15% para el segundo semestre y un 49% anual
En la reunión celebrada en el Ministerio de Trabajo, los funcionarios presentaron una propuesta salarial que garantiza un piso de $ 1.517.481 en diciembre para el cargo testigo de maestro de grado. Desde el Ejecutivo remarcaron que se trata de un ofrecimiento responsable que se ubica en el promedio del 49,01 % de incremento en la comparación interanual.
Destacaron también que se trata de una propuesta “que, como todas las que hacemos, se puede comprobar recibo de sueldo contra recibo de sueldo. Lo que dijimos en la anterior paritaria lo cumplimos. Todo se puede chequear”, remarcaron.
En ese sentido, se detalló que en el caso testigo de un docente de grado, sin antigüedad, con 25 horas semanales, percibirá en diciembre de 2026 un total de $ 1.517.481, lo que representa un incremento 14,62 % para el segundo semestre y totaliza un aumento del 49,01 % en el comparativo diciembre 2025-2026.
Las palabras de Goity y Olivares
El ministro de Educación, José Goity, habló tras la presentación: “Venimos a traer una propuesta que es un esfuerzo importante y creemos que hay elementos muy sustanciales para considerarla y es una propuesta que, desde nuestro punto de vista, debería ser aceptada y considerada”.
Por el lado del ministro de Economía, Pablo Olivares, se destacó además “la garantía de que ningún trabajador haya cerrado el semestre con un incremento por debajo de la inflación”.
“Recordar también la jerarquización del personal directivo, así como se ha hecho al principio de este año, se va a volver a hacer con otra medida similar con un incremento adicional en el concepto que cobra el personal directivo y de supervisión que les posibilitará también tener otro incremento adicional para jerarquizar también esa función”, agregó Olivares.
Detalle de Montos por Categoria
Maestro de grado con JE (25 hs reloj)
- 15% Antigüedad (0 a 5 años): FEB: $1.018.344 | JUN: $1.323.942 | JUL: $1.406.623 | DIC: $1.517.481
- 70% Antigüedad (15 a 17 años): FEB: $1.167.807 | JUN: $1.497.357 | JUL: $1.581.092 | DIC: $1.696.223
- 120% Antigüedad (24 años o más): FEB: $1.409.301 | JUN: $1.746.028 | JUL: $1.830.774 | DIC: $1.949.995
Maestro de Educación Inicial (20 hs reloj)
- 15% Antigüedad (0 a 5 años): FEB: $876.041 | JUN: $1.164.784 | JUL: $1.244.784 | DIC: $1.344.784
- 70% Antigüedad (15 a 17 años): FEB: $973.113 | JUN: $1.271.556 | JUL: $1.351.556 | DIC: $1.451.556
- 120% Antigüedad (24 años o más): FEB: $1.155.451 | JUN: $1.462.236 | JUL: $1.542.236 | DIC: $1.642.236
Cargos Directivos y Supervisión
- Director 371 ptos (120% Antigüedad): FEB: $1.680.713 | JUN: $2.148.533 | JUL: $2.268.209 | DIC: $2.453.559
- Director 490 ptos (120% Antigüedad): FEB: $2.217.958 | JUN: $2.748.649 | JUL: $2.904.265 | DIC: $3.182.354
- Supervisor 570 ptos (120% Antigüedad): FEB: $2.595.984 | JUN: $3.317.339 | JUL: $3.441.386 | DIC: $3.771.173
Catedrático Secundario (30 horas cátedra)
- 50% Antigüedad (10 a 12 años): FEB: $1.009.227 | JUN: $1.436.298 | JUL: $1.545.389 | DIC: $1.681.753
- 120% Antigüedad (24 años o más): FEB: $1.361.682 | JUN: $1.735.073 | JUL: $1.844.164 | DIC: $1.980.528