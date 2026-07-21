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Santa Fe ofreció a los docentes un aumento del 15% para el segundo semestre y un 49% anual

En la reunión celebrada en el Ministerio de Trabajo, los funcionarios presentaron una propuesta salarial que garantiza un piso de $ 1.517.481 en diciembre para el cargo testigo de maestro de grado. Desde el Ejecutivo remarcaron que se trata de un ofrecimiento responsable que se ubica en el promedio del 49,01 % de incremento en la comparación interanual.