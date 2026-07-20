Con expectativa, los gremios estatales y docentes aguardan recibir este martes la oferta salarial del gobierno para transitar el segundo semestre del año. El jueves último, el Poder Ejecutivo reabrió las negociaciones paritarias con todos los sectores. Fue a 24 horas de que Argentina se confirmada como finalista del mundial por lo que los encuentros fueron un tanto más relajados que los habituales. Pero pasada la efervescencia futbolista, las cartas quedarán sobre la mesa esta semana.
Paritarias: los mínimos garantizados aparecen como criterio de la oferta salarial santafesina
Gremios y funcionarios provinciales volverán a reunirse este martes. Los sindicatos esperan conocer la propuesta que elevará el gobierno. No trascendieron porcentajes, pero se insistiría con pisos asegurados que impacten esencialmente en las categorías más bajas.
Como anticipara oportunamente El Litoral, uno de los ejes de la discusión se centra en el análisis del primer semestre, y en determinar cómo evolucionaron los salarios teniendo en cuenta la inflación del período y los aumentos otorgados. Allí emerge un punto de desencuentro entre el gobierno y - esencialmente- el sector docente que ha hecho hincapié en cómo los salarios han perdido poder adquisitivo respecto del aumento de precios.
La Casa Gris, en tanto, considera que sobre todo los agentes de salarios más bajos no sólo han quedado a salvo de la inflación, sino que hasta la han superado a partir de los mínimos garantizados oportunamente. Explican que si se comparan linealmente inflación versus aumentos concedidos, el resultado genera un desfasaje en detrimento de los salarios. Sin embargo, advierten que cuando se evalúa el comportamiento de otras variables como suplementos otorgados o los pisos salariales aludidos, el resultado se revierte.
La oferta
Respecto de la propuesta, el gobierno ha evitado hacer trascender los términos porcentuales que se sugerirían para esta segunda mitad del año. Sin embargo, fuentes oficiales consultadas por El Litoral anticiparon que uno de los criterios que se tendrá en cuenta para la construcción de la oferta implica sostener el concepto de mínimos garantizados. Ello deriva en el otorgamiento de sumas fijas hasta alcanzar, precisamente, tales pisos. "Es una herramienta que fue reivindicada por los propios sindicatos estatales", confiaron este lunes desde la Casa Gris a este diario. Sobre esa base, se ratificaría tal criterio para las mejoras salariales a conceder. De ese modo, explican los funcionarios, se logra resguardar el salario desde las categorías intermedias hacia abajo.
Por otra parte, el gobierno aspira a que la oferta que se proponga y discuta contemple todo el semestre para evitar la reapertura de la discusión antes de que concluya el año.
Pretensiones
Así como los gremios estatales han esbozado su conformidad con mantener los mínimos garantizados como criterio de la nueva propuesta, el sector docente hizo trascender públicamente la aspiración de que los salarios deberían tener un aumento del orden del 35%. Desde el gobierno han evitado abrir juicio de valor sobre ello.
Del mismo modo, los sindicatos manifestaron su malestar por la dinámica de las discusiones anteriores que en prácticamente todos los casos, ante la falta de conformidad de los gremios, terminó con el cierre de la negociación estableciendo por decreto los incrementos sugeridos por el Poder Ejecutivo. El sector promete ser nuevamente el que genere mayor grado de tensión en la discusión.