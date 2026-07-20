Reapertura de la discusión

Paritarias: los mínimos garantizados aparecen como criterio de la oferta salarial santafesina

Gremios y funcionarios provinciales volverán a reunirse este martes. Los sindicatos esperan conocer la propuesta que elevará el gobierno. No trascendieron porcentajes, pero se insistiría con pisos asegurados que impacten esencialmente en las categorías más bajas.