Primeros intercambios

Arrancó la paritaria estatal de Santa Fe y apuntan a lograr un nuevo acuerdo semestral

La primera reunión del gobierno con los representantes de la administración central pasó a un cuarto intermedio para el próximo martes. Ambos sectores propician reiterar el esquema de un “mínimo garantizado” para los salarios más bajos, más allá del porcentaje general. Para las 13.30 están convocados los docentes.