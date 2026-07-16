El gobierno provincial de Santa Fe y los gremios representantes de la administración central sostuvieron en la mañana de este jueves una primera reunión paritaria, con la expectativa de lograr un acuerdo para la política salarial de todo el semestre.
Arrancó la paritaria estatal de Santa Fe y apuntan a lograr un nuevo acuerdo semestral
La primera reunión del gobierno con los representantes de la administración central pasó a un cuarto intermedio para el próximo martes. Ambos sectores propician reiterar el esquema de un “mínimo garantizado” para los salarios más bajos, más allá del porcentaje general. Para las 13.30 están convocados los docentes.
Hubo coincidencias en cuanto a la estrategia de garantizar un piso mínimo para los escalones más bajos del escalafón y pasaron a un cuarto intermedio para el próximo martes a las 8.
Al cabo del encuentro sostenido con los representantes de UPCN y ATE, el ministro de Economía, Pablo Olivares, calificó a la reunión como “buena”, y que apuntó no solamente a analizar el comportamiento de las variables económicas en el primer semestre y adelantar expectativas para el próximo, sino también a revisar en particular la situación de revista de determinados sectores.
“Como primera síntesis, hay coincidencias en cuanto a las prioridades que se asignaron en el primer semestre. Independientemente de los incrementos generales, el aumento mínimo garantizado que implicó reforzar el nivel de aumento a los trabajadores que se encuentran en la base de la pirámide salarial”, sostuvo.
En tal sentido, explicó que este criterio va más allá de la cuantía del salario en atención a la actividad que cada agente realiza, y se centra en “la necesidad de los gastos concretos de manutención de la familia”.
Por ello la idea es mantener una recomposición mayor o prioritaria para esos sectores y, a partir de allí, avanzar para un acuerdo general que “si es posible, abarque un semestre, que sería lo lo lo deseable”.
Contexto
Tras reconocer que las condiciones macroeconómicas exhiben una estabilidad que permite una base de discusión más definida, el ministro marcó que “los recursos de todas las provincias siguen siendo magros, siguen creciendo por debajo de la inflación, es una dificultad que estamos teniendo, por efecto de una economía que sigue sin despegar”.
En tal sentido, ratificó la política del gobierno provincial de compaginar las legítimas expectativas de recomposición salarial del sector público con la atención de las necesidades del grueso de la población, y también con el plan de inversiones en obras y servicios públicos.
“Por eso la provincia de Santa Fe no hemos evitado esa tensión, y hemos hecho las previsiones, como lo hicimos el año pasado, poniendo esfuerzos en todos los ejes. Y, a diferencia de lo que sucede en otras provincias o a nivel nacional, durante un primer semestre hemos podido recomponer salario público y al mismo tiempo sostener un nivel alto de inversión”, añadió.
“Eso lo hemos hecho porque hemos tenido una agenda durante dos años de intensificada eficiencia en el Estado y también aprovechar las posibilidades de trabajar por tener un buen financiamiento para sostener la obra pública”, completó.
Coincidencias
Los representantes gremiales valoraron la instancia de diálogo entre las partes, se mostraron satisfechos con la recuperación salarial lograda durante el primer semestre y detallaron la agenda que plantearon al Gobierno.
“Nosotros vemos los números de la de la economía en la nación y en la provincia, y por otro lado también seguimos impulsando el criterio de los mínimos garantizados, porque hay sectores que los porcentajes de la de inflación no compensan en en absoluto”, sostuvo Jorge Molina, de UPCN.
En ese sentido, la base es “el compromiso de que en el caso de los porcentajes se mantenga el poder adquisitivo y sobre todo también lo lo planteamos ambos sindicatos sobre la mesa, también porcentaje que va al sector de jubilados y pensionados”.
Admitieron que la baja de la inflación es resultado de la recesión en muchos aspectos, “y la recesión implica menos recursos para la provincia. Y el efecto de la caída de la actividad en la economía de los privados también. Ustedes saben que los sectores que más toman empleo son los más perjudicados en este momento en la economía argentina”.
Por otra parte, pusieron en foco que “hoy el sector público está sobredemandado, sobre todo en las situaciones sociales, con la misma cantidad de trabajadores y trabajadoras. En los hospitales, en los comedores, en la asistencia social. En ese sentido, somos aliados del Poder Ejecutivo en darle una respuesta a los que menos tienen, y eso también se tiene que traducir en un reconocimiento salarial”, completaron.