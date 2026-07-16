La primera reunión de la paritaria docente en Santa Fe realizada este jueves a la siesta concluyó sin una oferta salarial concreta y con una diferencia entre el diagnóstico que hacen el gobierno provincial y los gremios sobre la evolución de los salarios con relación a la inflación y al poder adquisitivo en este semestre. Se pasó a un cuarto intermedio para el próximo martes, donde ya se hablaría de números concretos.
Paritaria docente: sin oferta en la primera reunión, se pasó a cuarto intermedio
El primer encuentro terminó sin una propuesta salarial y dejó al descubierto diferencias entre el gobierno provincial y los gremios sobre la evolución de los salarios.
En la sede del Ministerio de Trabajo, el encuentro contó con la presencia de los ministros de Economía, Pablo Olivares; de Educación, José Goity; y de Trabajo, Roald Báscolo, junto a funcionarios de las distintas carteras. Por el lado de los gremios docentes estuvieron representantes de Amsafe, Sadop, UDA y Amet.
Mientras la administración de Maximiliano Pullaro defendió que las remuneraciones docentes reflejan la evolución de la inflación en el último período, Amsafe y Sadop dijeron "estar preocupados" porque "el Gobierno parte de una caracterización de la realidad totalmente distinta”.
¿Posverdad?
Al término del encuentro, la secretaria general del Ministerio de Educación, María Martín, explicó que la reunión estuvo orientada a intercambiar diagnósticos y sostuvo que la intención del Ejecutivo es que la negociación se base en datos objetivos. “Lo que pedimos es que discutamos sobre bases comunes, porque, si no, la discusión se termina siendo ficticia”, afirmó, al recordar que en la negociación anterior la evolución salarial se contrastó “recibo contra recibo”.
Según detalló, el cargo testigo de un maestro de grado pasó de percibir poco más de un millón de pesos en febrero a “alrededor de 1.300.000 pesos en la actualidad”, lo que representa “un incremento del 30%”. No obstante, reconoció que "la situación del país es difícil" y aseguró que el Gobierno continuará "haciendo un esfuerzo para acompañar el proceso inflacionario".
Por su parte, el ministro de Economía, Pablo Olivares, dijo que es necesario "alcanzar un esquema de entendimiento común" sobre la realidad salarial y lanzó una crítica a los cuestionamientos sindicales: "Tenemos que ir a paritarias de verdad y no de posverdad, porque la realidad son los recibos de sueldo". Además, remarcó que el Ejecutivo contempla que la futura oferta incluya incrementos "para el séptimo mes en adelante".
Olivares también confirmó que la negociación continuará el martes próximo con el objetivo de construir una propuesta para el segundo semestre. "Aspiramos a construir una propuesta que se discuta. Siempre lo positivo es alcanzar un acuerdo", señaló.
Por su parte, el ministro de Educación, José Goity, defendió el criterio utilizado por el Gobierno para evaluar la evolución de los salarios. "Nosotros analizamos los datos en base a lo que efectivamente se ha cobrado", afirmó. Como ejemplo, indicó que algunos docentes registraron aumentos de hasta el 30% a partir de la incorporación del Fondo de Capacitación, mientras que un docente de la misma categoría con máximo antigüedad obtuvo un incremento del 24,83%. "Con estos datos, saquen sus propias conclusiones", expresó.
Preocupación gremial
La visión de los gremios fue opuesta. El secretario general de Amsafe, Rodrigo Alonso, cuestionó especialmente que el Gobierno sostenga que los salarios docentes "le han ganado ampliamente a la inflación" y respondió: "Para nosotros, el salario de los trabajadores activos y jubilados ha perdido claramente ante la inflación". En ese sentido, afirmó que la pérdida durante el primer semestre se ubica "entre un 5% y un 7%", de acuerdo con los datos del Ipec. Y también agregó que "ningún docente debería ganar por debajo de la línea de pobreza, que hoy es de $ 1,5 millones".
-¿Esa sería la base para ustedes en la negociación?, preguntó El Litoral a Alonso.
-No, la base nuestra es que hay que recuperar lo que perdimos el primer semestre, que tiene que haber una cláusula de actualización automática, que tiene que haber una propuesta que implique empezar a recuperar el 35% del salario que perdimos desde diciembre del 2023. La base nuestra es que tienen que pagarse los aumentos salariales de manera simultánea entre los activos y los jubilados, que no tiene que haber más aporte solidario para las compañeras y los compañeros jubilados. Y que no puede haber más presentismo.
Qué quieren discutir los privados
Desde Sadop, el secretario general Pedro Bayúgar también manifestó que esperan que el próximo encuentro incluya una oferta salarial y la apertura de mesas técnicas para debatir otros temas laborales. "Nosotros queremos una recomposición salarial que responda a las necesidades de los compañeros y que sea un salario justo", afirmó. Además, rechazó que la inflación sea el parámetro de referencia para la negociación: "Nadie ha acordado que tengamos que tener a la inflación como referencia salarial; por el contrario, nosotros queremos ganarle a la inflación".
Bayúgar agregó que el sindicato también pretende discutir el régimen de control del ausentismo y los criterios de la bonificación por capacitación. Finalmente, defendió la continuidad del diálogo paritario: "Queremos seguir discutiendo porque la negociación se enriquece con el debate y la continuidad hasta llegar a un acuerdo. De lo contrario, el Gobierno dice 'esta es la propuesta, si la aceptan bien y, si no, la impongo por decreto'".