Movilización en Sauce Viejo

ASOEM profundiza el reclamo por el reconocimiento de la representación sindical

Unos 180 municipales de la jurisdicción se concentraron frente a la Intendencia en apoyo a los 104 empleados locales. Reclaman paritaria propia, el cese de sanciones y que el intendente reconozca al gremio.