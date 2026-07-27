Negociaciones paritarias

Pese al rechazo, el gobierno de Santa Fe trasladaría por decreto el aumento al sector docente

El Poder Ejecutivo procederá como en situaciones anteriores con idéntico escenario. No habrá reformulación ni nueva propuesta. En cambio, se dispondría la mejora para todos los sectores, con el sustento de los gremios que sí convalidaron la oferta.