De cara a la asamblea provincial de Amsafé que se realizará este viernes, la deliberación sindical del departamento La Capital alumbró cuatro mociones que en todos los casos plantean rechazar la propuesta de mejora salarial formulada por el gobierno de Maximiliano Pullaro en el ámbito de las paritarias. Algunas opciones recomiendan la desestimación de la oferta y la realización de medidas de acción directa como paros de actividades - en el caso más extremo- por tiempo indeterminado. En otras, se habla sólo de acciones de protesta pero sin huelga. Este jueves, los docentes de las escuelas públicas del departamento votan y eligen entre las cuatro alternativas; la más votada será llevada como opción mayoritaria a la Asamblea del viernes.
Paritaria docente en Santa Fe: todas las mociones de La Capital plantean rechazar la oferta
Este jueves se vota en todas las escuelas públicas del departamento. El resultado será volcado en la deliberación provincial del gremio prevista para el viernes. Se plantean desde medidas de protesta hasta paro por tiempo indeterminado.
Una por una
La primera moción plantea rechazo de la oferta con jornadas semanales de protesta "por reclamos vinculados al sistema previsional, escuelas técnicas, Iapos y sistema de salud". Asimismo, plantea adherir a la jornada nacional de protesta convocada por la CTA para el 7 de agosto.
La segunda también recomienda rechazo "con paro de 48 horas los días 28 y 29 de julio, y movilización y paro por tiempo indeterminado a partir del 4 de agosto".
La tercera plantea la creación de un fondo de huelga, más la desobligación el 29 de agosto y el cese de tareas el 6 de agosto, más la adhesión a las medidas nacionales de protesta.
La cuarta y última recomienda rechazo de la oferta sin paro ni movilización, pero sí con jornadas de protesta y reclamos dentro de las escuelas.
También en el departamento Rosario, las tres mociones generadas plantean rechazo de la oferta aunque con matices la hora de plantear medidas de protesta o de acción directa.
La oferta
La propuesta del gobierno provincial desplegada tanto ante gremios de la administración central como docentes y del sector de la salud, tiene dos componentes. Por un lado, sumas que garantizan mínimos de aumentos de julio a diciembre. Al cabo de ese período, dicho piso ascenderá a 180 mil pesos. Es una medida que favorece, sobre todo, a las categorías más bajas.
El segundo componente es un valor porcentual que se aplicará de manera escalonada de julio a diciembre. En términos lineales, totalizará un 10,1%; sin embargo, si se contempla el impacto de los "mínimos garantizados", el incremento termina representado un 15%.
La oferta, además, contempla la decisión de revisar el desfasaje que se pudiera haber generado eventualmente durante el primer semestre entre inflación y aumentos salariales concedidos. Los funcionarios del gobierno sostuvieron que el universo de trabajadores que se encuentran en esa situación (pertenecen a las categorías más altas de la administración central) representan el 20% del personal. Y se comprometieron a revisar "caso por caso" para poder corregir el desajuste. Con el objetivo de analizar ese aspecto puntual es que ya se fijó fecha para la paritaria técnica que volverá a reunirse el próximo 5 de agosto.