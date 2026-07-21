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Se conoció la propuesta

Paritarias en Santa Fe: la mayoría de los empleados tendrá un mínimo garantizado superior al 15% en el semestre

La paritaria central tuvo una reunión clave este martes por la mañana. Ahora deberán contestar los gremios que forman parte de la administración central provincial.

La reunión paritaria de este martes 21 de julio. Foto: Flavio Raina.La reunión paritaria de este martes 21 de julio. Foto: Flavio Raina.
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Este martes se conoció la oferta de incremento salarial para los empleados públicos de la provincia de Santa Fe, con el reconocimiento del desfasaje del primer semestre en relación a la inflación. Así las cosas, la mayoría tendrá un mínimo garantizado superior al 15% en el semestre.

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