La pérdida del poder adquisitivo continúa marcando la agenda económica de Argentina. Según los datos de mayo, los salarios de trabajadores formales -tanto privados como públicos- no lograron superar el ritmo de la inflación, que se posicionó en un 2,1% mensual.
Los salarios de empleados públicos son los que más pierden frente a la inflación
Sólo los ingresos "informales" estuvieron por encima de la inflación desde mayo. Los bolsillos de los trabajadores privados y públicos siguen desde atrás la evolución del Índice de Precios al Consumidor.
Según el reporte de Nadin Argañaraz en base a datos del Indec, en el quinto mes del año los salarios privados registrados crecieron un 2,0%, es decir que cayeron 0,1% en términos reales respecto a abril. En el caso del sector público nacional el crecimiento nominal fue del 1,9%, cayendo un 0,3% en términos reales.
A su vez, los salarios de los empleados públicos provinciales (promedio) marcaron una suba nominal del 1,4%, cayendo 0,7% el valor real. Así, el empleado público promedio tuvo una baja real mensual del 0,6%.
Retroceso interanual
Destaca Argañaraz que en términos interanuales, es decir, la comparación entre mayo de 2025 y mayo de 2026, la inflación fue del 33,2%. Si se considera la variación real interanual de los salarios, se aprecia una caída del sector público provincial (-3,2%) y una mayor caída del sector público nacional (-7,3%). En el caso del sector privado registrado, la baja real interanual fue del -2,9%.
En lo que va del año, el salario privado registrado registra una baja real del 3,2% en relación con igual periodo de 2025. En el caso del sector público nacional la pérdida real es del 7,4% y en el del provincial del 1,1%.
Respecto a noviembre de 2023, mes previo a la asunción del actual gobierno nacional, los salarios privados registrados se encuentran 3,6% debajo y los del sector público un 17,8% debajo (36,5% los nacionales y 9,8% los provinciales).
Luego de una caída real similar en los primeros meses de 2024, los salarios públicos nacionales siguieron cayendo en términos reales, mientras que los provinciales recuperaron una parte de su caída.
Los informales "ganaron"
Siempre durante el mes de mayo de 2026, el Indec reportó que los salarios del sector informal experimentaron un incremento mensual del 3,5%; esta suba se posicionó significativamente por encima del incremento del sector registrado (1,8%) y del índice total de salarios (2,2%) para el mismo período
En términos de comparación interanual, el sector privado no registrado mostró un crecimiento del 66,3% respecto a mayo de 2025, aunque desde una base menor. Asimismo, en los primeros cinco meses de 2026, el sector acumula un aumento del 23,9% con respecto a diciembre de 2025.