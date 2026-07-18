El Fondo Provincial de Capacitación Docente (Fopcid), uno de los puntos que el gobierno de la provincia de Santa Fe incorporó en la negociación paritaria con los gremios docentes de principios de año, volvió a ser referido en el debate salarial tras la reunión realizada este jueves. El ministro de Educación, José Goity, sostuvo que se trata de una política que, además de mejorar los ingresos, fortalece la formación de los docentes.
Son 80 los cursos docentes "Fopcid" que acreditan puntos para percibir el fondo
Las instancias de formación tienen distinto tiempo de duración. Para recibir el suplemento de $ 100 mil por cargo, los docentes santafesinos deben realizar un tramo mínimo de 40 horas anuales. Por qué es un tema que surge en la actual negociación paritaria.
El Fopcid consiste en un suplemento mensual fijo de 100 mil pesos destinado a los docentes que acrediten 40 horas anuales de capacitación mediante cursos validados por el Ministerio de Educación de Santa Fe. La cartera educativa ya habilitó 80 propuestas formativas que permiten acceder al beneficio, distribuidas en distintas áreas del sistema educativo.
Al salir de la reunión paritaria de este jueves, Goity volvió a reivindicar el fondo de capacitación y explicó que el Gobierno considera que forma parte del salario efectivamente percibido por los trabajadores. "Algunos docentes registraron aumentos de hasta el 30% a partir de la incorporación del Fondo de Capacitación", sostuvo.
Ante la consulta de si el beneficio podría obtenerse con cualquier tipo de cursos, incluso externos, el ministro fue categórico: sostuvo que la oferta gratuita del propio Ministerio es suficiente y que responde a las necesidades del sistema educativo santafesino. “Nosotros confiamos en la capacitación que damos, creemos que es de la mejor calidad”, señaló, y remarcó que los docentes “no tienen necesidad de salir a pagar por fuera ni a hacer otras capacitaciones”.
Goity sostuvo que la política de formación es una de las principales herramientas para mejorar la calidad educativa y defendió que el Estado provincial no sólo exija capacitación sino que además la garantice de manera gratuita y universal. En ese sentido, aseguró que la “abrumadora mayoría” de los docentes ya acreditó el fondo o se encuentra cursando alguna de las propuestas disponibles.
Múltiples temáticas y áreas
La propuesta de formación docente reúne cursos organizados por las distintas áreas del Ministerio de Educación de Santa Fe y apunta a fortalecer las prácticas de enseñanza en todos los niveles y modalidades. La oferta incluye capacitaciones sobre educación inicial, alfabetización, lectura, nuevo diseño curricular de Nivel Primario, educación digital, inclusión educativa, gestión privada, educación física y escuelas agrotécnicas. Muchas formaciones son instancias virtuales, pero también hay presenciales, con duraciones que entre 12, 40 y hasta 150 horas reloj.
Entre los principales ejes se destacan los cursos destinados a fortalecer la alfabetización inicial a través del Plan Raíz, propuestas para mejorar la enseñanza de Matemática y Lengua en el nivel inicial y primario; capacitaciones sobre diseño curricular; una multiplicidad de propuestas para participar de las Comunidades de Aprendizaje; formación en competencias digitales y uso de herramientas tecnológicas; estrategias para la inclusión educativa y el acompañamiento de las trayectorias escolares; actualización para instituciones de gestión privada y equipos directivos; además de propuestas específicas vinculadas con la actividad física escolar, la plataforma educativa provincial y el fortalecimiento de las escuelas secundarias agrotécnicas.
Por el momento, los 80 cursos se van subiendo -a medida que se va abriendo la inscripción de cada uno de ellos- al portal del Ministerio de Educación, junto con otra oferta formativa, pero próximamente figurará en un apartado toda la oferta junta.
¿Punto de divergencia?
La inclusión del Fopcid dentro del cálculo de la evolución salarial es uno de los puntos que genera diferencias entre el Gobierno provincial y los gremios docentes.
Desde el oficialismo lo contemplan dentro de los números que esgrimieron del salario docente al salir de la paritaria (1,3 millones de pesos para el docente que recién se inicia) porque forma parte de lo que efectivamente perciben quienes cumplen con el requisito de capacitación.
En cambio, desde los sindicatos no consideran ni ese adicional por Fopcid ni tampoco el extra salarial que cobran aquellos maestros que se encargan de la extensión horaria. "El primero porque no alcanza a todos los trabajadores del sistema educativo, y el otro porque es un adicional financiado con fondos nacionales que sólo percibe parte de la docencia santafesina de primaria y del que quedan excluidos directivos, docentes de materias especiales como música, educación física, tecnología o plástica, entre otros”, dijo una fuente sindical.
Por eso, este jueves la dirigencia de Amsafe sostuvo que “el salario de referencia de $1.036.205 que es el que establece la paritaria para un cargo testigo con mínimo de antigüedad”. Esa cifra no es la que esgrime del Gobierno que pidió discutir “recibo contra recibo”. "Nosotros analizamos los datos en base a lo que efectivamente se ha cobrado", afirmó Goity.
Este viernes, en tanto, la vocera del Gobierno provincial, Virginia Coudannes, respaldó la posición del Ejecutivo al señalar que la prioridad seguirá siendo recomponer los salarios sin descuidar el equilibrio de las cuentas públicas. "Vamos a cuidar el salario de los trabajadores y también lo que corresponde a todos los santafesinos", afirmó.