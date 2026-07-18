Ministerio de Educación de Santa Fe

Son 80 los cursos docentes "Fopcid" que acreditan puntos para percibir el fondo

Las instancias de formación tienen distinto tiempo de duración. Para recibir el suplemento de $ 100 mil por cargo, los docentes santafesinos deben realizar un tramo mínimo de 40 horas anuales. Por qué es un tema que surge en la actual negociación paritaria.