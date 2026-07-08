Con la mirada puesta en la prevención y en el fortalecimiento de la convivencia escolar, el Ministerio de Educación de Santa Fe conformó un equipo de 10 psicólogos y psicólogas con el objetivo de acompañar de manera situada a las instituciones en contextos excepcionales, fortalecer el trabajo interdisciplinario e interministerial y sostener políticas de cuidado.
Educación crea un equipo de psicólogos para acompañar a escuelas en contextos excepcionales
La cartera educativa de Santa Fe conformó un equipo de salud mental. El objetivo será acompañar de manera situada a las instituciones en contextos excepcionales y fortalecer el trabajo interdisciplinario. Además, se puso en marcha “Hablamos hasta entendernos”, para fomentar el diálogo.
La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Gestión Territorial, comenzará a desplegarse luego del receso invernal y apunta tanto a prevenir como a intervenir cuando ocurran hechos de alta complejidad. "Esos profesionales son una estrategia que se suma a la cartera educativa con un objetivo claro: construir herramientas, fortalecer equipos y dejar capacidades instaladas que permitan seguir acompañando a nuestras escuelas en el presente y hacia el futuro", explicó a El Litoral la secretaria de Gestión Territorial, Daiana Gallo Ambrosis.
La decisión se da en un contexto marcado por el aumento de las preocupaciones vinculadas a la salud mental de los niños y adolescentes, la convivencia escolar y las problemáticas sociales que atraviesan las aulas. Entre los hechos recientes que encendieron las alarmas -y que propulsaron esta propuesta- figura el tiroteo ocurrido en una escuela de San Cristóbal que dejó a una comunidad consternada.
"Podemos decir que hay múltiples complejidades hoy en nuestras aulas. Y no hay muchos antecedentes de equipos de este tipo en el país, por eso iremos haciendo camino al andar, viendo las necesidades y si hay que hacer cambios, se harán. Lo importante es que tenemos la decisión política de nuestro ministro José Goity de poner la mirada en estas problemáticas y, principalmente, en la prevención", destacó la funcionaria.
Destacó, asimismo, que uno de los criterios para conformar el equipo fue que la mayoría de sus integrantes también sean, además de psicólogos, docentes, “dado que ya conocen de cerca cómo funcionan las instituciones escolares. Los profesionales son de Santa Fe y Rosario, pero brindarán su asesoramiento en toda la provincia", explicó. Y confirmó que se acaba de incorporar un psiquiatra al dispositivo.
"Terminamos de consolidar la idea y de presentar al ministro José Goity el equipo. Acá lo importante es que hay una decisión política de hacer foco en la prevención de las conflictividades cada vez mayor que encontramos en las aulas", afirmó.
La secretaria aclaró que el Equipo Territorial de Acompañamiento en Contextos Excepcionales tendrá otro rol específico: irá a las escuelas donde se registren episodios excepcionales durante el tiempo que sea necesario para acompañar a la comunidad educativa. "No es que seguirán casos individuales, porque para eso está la derivación hacia los profesionales de Salud Mental de cada lugar, sino que trabajarán con lo colectivo e institucional", remarcó.
Articulación, convivencia y prevención
Consultada sobre cómo se articulará este grupo con los Equipos Socioeducativos ya existentes -y que tienen también estos especialistas entre sus filas de profesionales-, Gallo Ambrosis explicó que el nuevo dispositivo viene a sumarse a las áreas de Educación Sexual Integral (ESI), Equipos Socioeducativos y los de Convivencia, aunque con funciones diferentes.
"El Socioeducativo interviene cuando ya existe una vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes; actúan ante la emergencia. Este grupo de salud mental tendrá un objetivo más preventivo", señaló.
Asimismo, indicó el Equipo de Convivencia implementa otro dispositivo estratégico llamado "Hablamos hasta entendernos", una propuesta pensada para promover el diálogo y la escucha activa en las escuelas de toda la provincia. La iniciativa busca generar espacios de intercambio entre estudiantes, docentes, directivos, asistentes escolares y familias, con la premisa de que la prevención de los conflictos comienza fortaleciendo la palabra y los vínculos dentro de la comunidad educativa.
La implementación del programa se desarrollará entre 2026 y 2027 y estará organizada en tres etapas de trabajo territorial, con un seguimiento permanente en cada establecimiento. La primera consistirá en la elaboración de “cartografías participativas” junto a supervisores y referentes institucionales, una metodología que permitirá identificar las principales problemáticas, los recursos disponibles y las características propias de cada comunidad educativa.
A partir de ese diagnóstico, el equipo acompañará la planificación y puesta en marcha de acciones concretas adaptadas a la realidad de cada escuela. Gallo Ambrosis destacó que el enfoque es eminentemente preventivo y busca fortalecer a la escuela como un espacio de construcción colectiva, donde el diálogo se convierta en la principal herramienta para abordar los conflictos antes de que escalen en situaciones de mayor gravedad.
Violencia en la sociedad
"No existe la ‘violencia escolar'. La violencia está en la sociedad y termina surgiendo en la escuela porque allí se dan los espacios de escucha y de la palabra y donde conviven a diario chicos y docentes", reflexionó Gallo Ambrosis.
Finalmente, la secretaria consideró que las escuelas hoy reflejan los conflictos que atraviesa la sociedad. "Hoy hay mucha conflictividad en la escuela porque la sociedad está muy convulsionada y la escuela no queda ajena a lo que pasa en el barrio, en la comunidad, tanto a nivel económico como social", concluyó.