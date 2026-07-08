Santa Fe

Educación crea un equipo de psicólogos para acompañar a escuelas en contextos excepcionales

La cartera educativa de Santa Fe conformó un equipo de salud mental. El objetivo será acompañar de manera situada a las instituciones en contextos excepcionales y fortalecer el trabajo interdisciplinario. Además, se puso en marcha “Hablamos hasta entendernos”, para fomentar el diálogo.