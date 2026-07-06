Santa Fe logró una mejora significativa en los resultados de las pruebas Aprender 2025, especialmente en Lengua, donde registró uno de los avances más importantes con relación a la anterior evaluación del 2023. Según el informe elaborado por Argentinos por la Educación a partir de los datos difundidos por la Secretaría de Educación de la Nación, el 76% de los alumnos de 6to grado santafesinos alcanzó niveles "satisfactorios" o "avanzados" en Lengua, 11 puntos porcentuales más que en 2023.
Aprender 2025: Santa Fe mejoró 11 puntos en Lengua y revirtió la caída en Matemática
Los estudiantes santafesinos de 6to grado de Nivel Primario mostraron, como en la mayoría de las provincias, una recuperación en los aprendizajes evaluados por el operativo nacional. Informe de Argentinos por la Educación.
En Matemática, la provincia también mostró una recuperación. El porcentaje de estudiantes con desempeños satisfactorios y avanzados pasó del 49,8% en 2023 al 54,2% en 2025, lo que representa una mejora de 4,4 puntos porcentuales, aunque todavía se mantiene por debajo de los registros obtenidos antes de la pandemia.
El informe llamado “Aprender 2025: resultados de 6° grado para la primaria argentina” con autoría de Eugenia Orlicki, Martín Nistal y Lucía Vallejo, analiza los resultados del operativo de evaluación censal que abarcó a 752.936 estudiantes de 6to grado de 20.298 escuelas de todo el país, con una participación del 84%.
Los datos muestran que la evolución de los desempeños satisfactorios o avanzados en Lengua de la provincia de Santa Fe es la siguiente: 67,6% (en el año 2016); 74,6% (2018); 70,7% (2021); 65,1% (2023); 76% (2025).
Con estos resultados, Santa Fe se ubica cerca del registro promedio del país que está en 76,9%, en Lengua.
Matemática, más lenta
En Matemática, los resultados santafesinos también evidencian una recuperación respecto de 2023, aunque el nivel continúa lejos de los mejores registros históricos de la provincia. La evolución es la siguiente: 62,2% (en 2016); 58,2% (2018); 55,5% (2021); 49,8% (2023) y 54,2% (2025).
Si bien el incremento de 4,4 puntos representa una mejora, el desempeño continúa mostrando que casi la mitad de los estudiantes santafesinos no alcanza los niveles esperados en esa área. En comparación, Santa Fe está apenas un punto por debajo del promedio nacional que se ubica en 55% en Matemática.
Mejoras en casi todo el país
A nivel nacional, el porcentaje de estudiantes con desempeño satisfactorio o avanzado en Lengua aumentó 10,5 puntos porcentuales, pasando del 66,4% al 76,9%. En Matemática, la mejora fue de 3,5 puntos, al crecer del 51,5% al 55%.
En el comparativo por provincias, en Lengua, los mayores avances se registraron en San Juan (14,0 puntos porcentuales), Catamarca (13,5 pp) y La Rioja (13,2 pp). En Matemática, las mejoras más importantes se dieron en La Rioja (6,3 pp), Catamarca (6,2 pp) y La Pampa (5,9 pp).
El informe sostiene que en 23 de las 24 jurisdicciones se observan mejoras en Lengua, y en 22 jurisdicciones, en Matemática. Las jurisdicciones con mayor proporción de estudiantes con desempeño al menos satisfactorio en Lengua son Ciudad de Buenos Aires (88,1%), Córdoba (82,4%) y Chubut (81,9%). En el otro extremo, las provincias con menores niveles de desempeño son Chaco (63,9%), Santiago del Estero (66,9%) y Tucumán (68,9%).
En Matemática, las jurisdicciones con mayor proporción de estudiantes con desempeño al menos satisfactorio son Ciudad de Buenos Aires (74,5%), Córdoba (64,3%) y La Pampa (57,5%), mientras que los valores más bajos se registran en Chaco (38,5%), Tucumán (44,7%) y Catamarca (45,8%).
Pese a la mejora general, el estudio advierte que las diferencias según el nivel socioeconómico siguen siendo muy marcadas. Entre los estudiantes de sectores de mayor nivel socioeconómico, el 89% alcanza desempeños satisfactorios o avanzados en Lengua y el 73% en Matemática. En cambio, entre los alumnos de menores recursos esos porcentajes descienden al 67% en Lengua y al 43% en Matemática.
También persisten diferencias entre escuelas estatales y privadas. En las instituciones públicas, el 72% de los estudiantes obtuvo resultados satisfactorios en Lengua y el 48,5% en Matemática, mientras que en las privadas esos valores ascienden al 90,2% y 72,7%, respectivamente.
"Esperanzador"
Víctor Volman, director ejecutivo de Argentinos por la Educación, sostuvo que "la mejora en Lengua que muestra Aprender 2025 respecto de la medición de 2023 es la primera evidencia concreta del Compromiso por la Alfabetización".
Por su parte, la investigadora de Cippec, Cecilia Veleda, señaló que "es esperanzador que haya avances en Lengua, porque muestran que es posible mejorar los niveles de aprendizaje. Cuánto de esto es atribuible a las políticas en curso es difícil de precisar. Es posible que responda, al menos en parte, a un efecto rebote pospandemia, con una mayor regularidad en la asistencia a clases. En Matemática, en cambio, el desafío sigue siendo muy grande ya que solo el 55% de los estudiantes de 6to grado alcanza aprendizajes satisfactorios".