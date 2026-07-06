Con relación al 2023

Aprender 2025: Santa Fe mejoró 11 puntos en Lengua y revirtió la caída en Matemática

Los estudiantes santafesinos de 6to grado de Nivel Primario mostraron, como en la mayoría de las provincias, una recuperación en los aprendizajes evaluados por el operativo nacional. Informe de Argentinos por la Educación.