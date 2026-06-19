Sala de 3, la de menor cobertura

La caída de la natalidad abre una ventana para expandir el nivel inicial en Santa Fe y el país

Un informe de Argentinos por la Educación señala que la reducción de la cantidad de niños en edad escolar permitirá liberar capacidad en los jardines de infantes. En Santa Fe, las proyecciones indican un crecimiento de 13 puntos en la cobertura, aunque persisten brechas importantes, especialmente en la sala de 3 años, donde hay un 46% de cobertura.