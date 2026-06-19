La caída de la natalidad podría convertirse en una oportunidad para ampliar la cobertura de escolaridad en el nivel inicial en Santa Fe y todo el país. Según un informe de Argentinos por la Educación, la provincia está en condiciones de incrementar significativamente la cobertura de los jardines de infantes en los próximos años y alcanzar al 95% de los niños de entre 3 y 5 años para 2027, frente al 82% registrado en 2024. Aunque la sala de 5 ya está casi universalizada, el mayor desafío es la sala de 3 años, que en Santa Fe tiene una cobertura del 46%.
La caída de la natalidad abre una ventana para expandir el nivel inicial en Santa Fe y el país
Un informe de Argentinos por la Educación señala que la reducción de la cantidad de niños en edad escolar permitirá liberar capacidad en los jardines de infantes. En Santa Fe, las proyecciones indican un crecimiento de 13 puntos en la cobertura, aunque persisten brechas importantes, especialmente en la sala de 3 años, donde hay un 46% de cobertura.
La estimación para 2027 parte de un escenario en el que la cantidad de vacantes del nivel inicial se mantiene constante y la capacidad instalada se utiliza plenamente. Bajo este supuesto, Argentina podría alcanzar una cobertura cercana al 100% en el jardín de infantes el año próximo. Entre 2016 y 2025, la población de niños de 3 a 5 años cayó un 31%: pasó de 2,25 millones a 1,56 millones. En el mismo período, la matrícula del nivel inicial disminuyó un 12%.
La proyección surge del estudio “Cobertura actual y proyectada para el jardín de infantes”, elaborado por Sebastián Kiguel (Universidad de Illinois), María Sol Alzú y Martín Nistal (Argentinos por la Educación). El trabajo analiza la evolución de la matrícula, la infraestructura y la cobertura educativa en el nivel inicial, y plantea que, si se mantiene la actual oferta de vacantes, la mayoría de las provincias podría acercarse a la universalización del acceso sin necesidad de construir nuevas salas.
En Santa Fe, el panorama aparece favorable, aunque con matices. La provincia podría crecer 13 puntos porcentuales en cobertura en apenas tres años, pero aun así quedaría por debajo del promedio nacional proyectado, que alcanzaría el 98%, y de jurisdicciones como Córdoba, Entre Ríos, Neuquén o San Juan, donde se estima una cobertura plena, del 100%.
La deuda pendiente: sala de 3 años
Los datos más recientes muestran que la escolarización en Santa Fe presenta diferencias marcadas según la edad de los niños. La sala de 5 años -que es obligatoria-, registra una cobertura del 97%, apenas por debajo del promedio nacional del 99%.
La sala de 4 -también obligatoria en la provincia- alcanza el 87%, en línea con la media del país. El mayor desafío sigue siendo la sala de 3 años: solo el 46% de los niños santafesinos de esa edad asiste al sistema educativo formal, 12 puntos por debajo del promedio nacional (que se ubicada en el 58%) y lejos de provincias como Buenos Aires, donde la cobertura llega al 75%, o La Rioja, con el 70%.
Pese a esa brecha, la provincia exhibe avances en la última década. Entre 2016 y 2025, la tasa de escolarización en sala de 3 aumentó 21 puntos porcentuales, mientras que la de sala de 4 creció siete puntos y la de sala de 5, tres.
El informe también revela una transformación estructural vinculada al descenso de los nacimientos. Entre 2016 y 2025, la matrícula total del nivel inicial en Santa Fe cayó un 7%, en línea con la reducción de la población infantil.
Sin embargo, durante ese mismo período la cantidad de secciones aumentó. La provincia pasó de 5.444 salas en 2016 a 6.038 en 2025. El crecimiento se concentró especialmente en la oferta destinada a los más pequeños: las secciones de sala de 3 aumentaron de 667 a 1.068, mientras que también crecieron las secciones múltiples. En contraste, las salas de 5 años se redujeron de 2.254 a 2.048.
La expansión fue más marcada en el sector público, donde las secciones crecieron un 12%, frente al 8% registrado en la gestión privada.
Cabe destacar que existen otras ofertas por fuera del área de cobertura de los ministerios de educación como, por ejemplo, en ciudad de Santa Fe la de los jardines municipales.
Una oportunidad que requiere inversión
En 18 de las 24 provincias, la infraestructura disponible alcanzaría para ofrecer vacantes a todos los niños de 3 a 5 años. Sin embargo, los autores del informe advierten que la existencia de vacantes no garantiza por sí misma una mayor asistencia. Por un lado, la distribución territorial de la oferta puede no coincidir con la localización de la población objetivo. Por otro, existe el desafío de convocar a los niños y niñas al sistema educativo y fortalecer la calidad de las experiencias educativas.
Los especialistas advierten sobre cuáles son los desafíos. “La educación de nivel inicial sienta las bases del desarrollo futuro. Sabemos que la educación temprana de calidad tiene impactos duraderos y puede cambiar vidas. Es una inversión con muy buen retorno y una manera efectiva de reducir las desigualdades tempranas”, sostuvo Sebastián Kiguel, coautor del informe.
En la misma línea, el investigador de Cippec, Rafael Rofman, señaló que la disminución de la demanda abre una oportunidad, pero no resuelve por sí sola los problemas pendientes. “La cobertura aún no es universal y seguramente no lo será en forma automática. Además, una mayor cobertura no es garantía de educación de calidad, por lo que parece fundamental que el foco de las autoridades en los próximos años se dirija al mejoramiento de los resultados educativos para los niños que asisten a las escuelas de educación inicial”, afirmó.
Las conclusiones del estudio apuntan en la misma dirección: la transición demográfica puede generar condiciones inéditas para ampliar el acceso al jardín de infantes, pero aprovechar plenamente ese escenario requerirá sostener e incluso fortalecer la inversión educativa. La universalización de la sala de 3, la mejora de la formación docente, la ampliación de la oferta en zonas con déficit de vacantes y el fortalecimiento de las condiciones de enseñanza aparecen como los principales desafíos para que el bono demográfico se traduzca en mejores oportunidades para los niños santafesinos.