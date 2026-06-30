El 76,9% de estudiantes de 6to grado de primaria alcanzó los niveles satisfactorio y avanzado en Lengua, "la cifra más alta de la última década", según anunció el Ministerio de Capital Humano del Gobierno nacional. Mientras tanto, solo el 4,9% quedó por debajo del nivel básico.
El Gobierno Nacional aseguró que los alumnos alcanzaron mejores resultados en Lengua
El 76,9% de estudiantes de 6to grado alcanzó los niveles satisfactorio y avanzado en las pruebas Aprender. "Es el mejor resultado en una década", aseguró el Ministerio de Capital Humano.
Así indicaron los resultados de las pruebas Aprender 2025 que dio a conocer la cartera, mediante un comunicado. Además, la evaluación registró la mayor participación histórica de escuelas y estudiantes, lo que permite conocer en profundidad la realidad educativa argentina. En tanto, en las escuelas Alfa -que forman parte del Plan Nacional de Alfabetización por sus mayores desafíos pedagógicos-, los aprendizajes de Lengua mejoraron en todos los niveles socioeconómicos.
"En el ámbito educativo, un punto de mejora representa un cambio muy importante. Cada punto equivale a unos 7.900 estudiantes más que desarrollan las habilidades para resolver preguntas que antes quedaban fuera de su alcance. Por eso, una mejora de 10,5 puntos en los niveles de Lengua significa que más de 80 mil chicos más hoy alcanzan los niveles esperados", sostiene el Gobierno en el comunicado que se dio a conocer este martes al mediodía.
Aprender es el dispositivo nacional de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes y aporta un diagnóstico del sistema educativo. En 2025, la prueba se realizó en el nivel primario y alcanzó a 750 mil estudiantes de 6to grado en más de 20 mil escuelas de todo el país.
Importante participación
Entre los resultados se destacan "una participación histórica", con el 95% de las escuelas y el 84% de los estudiantes evaluados, y mejoras en el desempeño de los alumnos en Lengua y en Matemática. Las 24 jurisdicciones del país incrementaron sus desempeños en Lengua, y los avances más significativos se dan en las jurisdicciones con mayor deuda de aprendizaje.
En las Escuelas Alfa, el avance se concentró en las instituciones de los sectores sociales más desfavorecidos. "La mayor diferencia frente a las escuelas sin el programa llegó a 17,6 puntos en el quintil más vulnerable", sostiene el ministerio.
Aprender presenta los resultados a través de cuatro niveles de desempeño: por debajo del básico, básico, satisfactorio y avanzado. En Lengua los resultados muestran, según el Gobierno, avances muy significativos, con una reducción de los niveles más bajos.
En la edición de Aprender de 2023, el 11,9% de los chicos se ubicaba por debajo del nivel básico. En 2025 este porcentaje bajó al 4,9% y los niveles satisfactorio y avanzado pasaron del 66,4% en 2023 al 76,9%. Es decir que más de 7 de cada 10 estudiantes alcanza los aprendizajes esperados.
En Matemática
"En Matemática también hubo mejoras: 5 de cada 10 estudiantes alcanzan los niveles satisfactorio y avanzado. Estos resultados marcan un avance y señalan un desafío todavía importante. Por eso, a partir del acuerdo federal consolidado en abril de este año en el Consejo Federal por la Alfabetización, el Ministerio potenciará los desempeños en Matemática", anticipó.
"Las pruebas Aprender 2025 muestran avances concretos en los aprendizajes de los estudiantes y demuestran que con objetivos y acuerdos claros los resultados llegan y los chicos aprenden de verdad. Estos resultados confirman que las políticas educativas basadas en evidencia, evaluación y trabajo conjunto mejoran los aprendizajes", consideró Capital Humano.