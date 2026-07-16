11 provincias tienen protocolos

En Argentina, 6 de cada 10 chicos de 8 años tiene celular propio ¿Sirve prohibirlos en clase?

Los estudios internacionales señalan que las restricciones escolares reducen las distracciones y el uso de los dispositivos en clase. Sin embargo, arrojan resultados ambiguos sobre el impacto de estas medidas en los aprendizajes.