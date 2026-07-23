Los afiliados de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) Santa Fe aceptaron la propuesta de recomposición salarial presentada por el Gobierno provincial para los trabajadores comprendidos en el Convenio Ley 10.052.
UPCN aceptó la propuesta salarial del Gobierno provincial: cómo serán los aumentos
El 69% de los afiliados que participaron de la votación respaldó la oferta para el segundo semestre de 2026. El acuerdo contempla una suba acumulada del 10,1% entre julio y diciembre, mínimos garantizados que llegan a $180.000 y el reconocimiento de las diferencias del primer semestre para quienes hayan quedado por debajo de la inflación.
La decisión se conoció este jueves, luego de una votación online que se extendió durante 24 horas y en la que el 69% de los participantes se pronunció a favor de la oferta, mientras que el 31% votó por rechazarla. El resultado será comunicado oficialmente al Poder Ejecutivo provincial.
La definición de UPCN representa un nuevo paso en la discusión paritaria de la administración central para la segunda mitad del año. La propuesta había sido presentada por el Gobierno santafesino el martes, después de una nueva reunión de la Comisión Paritaria Central, y luego fue puesta a consideración de los afiliados activos del sindicato en toda la provincia.
El esquema acordado contempla aumentos porcentuales mensuales entre julio y diciembre, además de mínimos garantizados para los trabajadores de menores ingresos
. La oferta también incluye una revisión de la política salarial correspondiente al primer semestre de 2026 y el pago de las diferencias que correspondan en aquellos casos en los que los incrementos salariales hayan quedado por debajo de la inflación acumulada durante ese período.
Cuánto aumentarán los salarios de los empleados públicos
La propuesta aceptada por los afiliados de UPCN establece un incremento porcentual acumulado del 10,1% para el segundo semestre de 2026, calculado sobre los salarios correspondientes al mes de junio.
El aumento se aplicará de manera escalonada durante los últimos seis meses del año. El cronograma presentado por la Provincia establece una suba del 2% en julio, seguida por un 1,8% en agosto, un 1,7% en septiembre, un 1,6% en octubre, un 1,5% en noviembre y otro 1,5% en diciembre.
De esta manera, los trabajadores de la administración central tendrán una recomposición progresiva durante el segundo semestre. El Gobierno provincial informó que, al considerar el esquema completo de incrementos y la recomposición correspondiente al primer semestre, la propuesta permite alcanzar una mejora anual de hasta el 36%, según la situación salarial de cada trabajador.
Uno de los puntos centrales de la propuesta son los mínimos garantizados mensuales, una herramienta destinada especialmente a mejorar el impacto del acuerdo en las categorías con salarios más bajos.
En julio, el mínimo garantizado será de $80.000. En agosto y septiembre se elevará a $100.000, mientras que en octubre y noviembre llegará a $130.000. Finalmente, en diciembre alcanzará los $180.000.
Este último monto tendrá además impacto en el cálculo del segundo aguinaldo de 2026, de acuerdo con la información difundida por UPCN. La propuesta también contempla que estos mínimos garantizados se trasladen al sector pasivo provincial de acuerdo con la normativa vigente.
El mecanismo busca que el aumento porcentual tenga un mayor efecto entre los trabajadores de menores ingresos. Por ese motivo, el acuerdo combina una actualización general para todos los salarios con sumas mínimas que se incrementan a lo largo del segundo semestre.
Para los empleados públicos, la diferencia entre ambos componentes será importante al momento de observar el impacto concreto en los recibos de sueldo, ya que el resultado final dependerá de la categoría, el salario de cada trabajador y la aplicación de los mínimos establecidos.
Qué pasa con las diferencias del primer semestre
Otro de los puntos incluidos en la propuesta es la revisión de la política salarial correspondiente a los primeros seis meses de 2026. El Gobierno provincial informó que aquellos trabajadores activos y pasivos que hayan quedado con aumentos por debajo de la inflación acumulada durante ese período recibirán la diferencia correspondiente.
El pago se realizará mediante una planilla complementaria durante agosto e incluirá también la parte proporcional del Sueldo Anual Complementario (SAC) correspondiente al primer semestre. La medida busca compensar el desfasaje registrado entre la evolución de los salarios y la inflación en aquellos casos alcanzados por la propuesta.
La aceptación de UPCN se produjo luego de un proceso de consulta interna que comenzó el miércoles 22 de julio al mediodía y finalizó este jueves 23 a las 12. Durante ese período, los afiliados activos de toda la provincia pudieron votar de manera online por la aceptación o el rechazo de la propuesta.
Según informó el sindicato, el resultado final fue de 69% a favor y 31% en contra. Con la votación concluida, UPCN comunicó que la propuesta de política salarial fue aceptada por mayoría y que la decisión sería notificada formalmente al Poder Ejecutivo provincial.
El acuerdo también deja abierta una agenda de temas que serán discutidos en el ámbito de la Paritaria Central. El próximo 5 de agosto se reunirá la Comisión Técnica, con la participación del ministro de Economía de la Provincia, Pablo Olivares.
Allí se abordarán reclamos vinculados con diferentes áreas de la administración pública, entre ellos cuestiones relacionadas con Enfermería, Salud, titularizaciones de subrogancias y la situación del personal no permanente del Estado provincial.
La negociación salarial para el segundo semestre había comenzado formalmente la semana pasada, cuando los representantes de UPCN y ATE participaron de la primera reunión de la nueva etapa paritaria. En ese encuentro se analizaron los resultados de la política salarial aplicada durante la primera mitad del año y se plantearon los criterios para discutir la recomposición de los meses siguientes.