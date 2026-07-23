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UPCN aceptó la propuesta salarial del Gobierno provincial: cómo serán los aumentos

El 69% de los afiliados que participaron de la votación respaldó la oferta para el segundo semestre de 2026. El acuerdo contempla una suba acumulada del 10,1% entre julio y diciembre, mínimos garantizados que llegan a $180.000 y el reconocimiento de las diferencias del primer semestre para quienes hayan quedado por debajo de la inflación.