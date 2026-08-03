Paro docente nacional

Santa Fe confirmó que este lunes todas las escuelas permanecerán abiertas y con clases

El Gobierno provincial ratificó el normal funcionamiento de los establecimientos educativos pese a la medida de fuerza convocada por gremios nacionales. También recordó que quienes trabajen deberán completar la Declaración Jurada para el pago de Asistencia Perfecta.