El Gobierno de Santa Fe recuerda que todas las escuelas estarán abiertas este lunes 3 de agosto, a la vez que confirmó que descontará el día no trabajado por el paro convocado por sindicatos nacionales y apoyado por gremios provinciales. Además, pone a disposición para quienes no adhieran a la medida de fuerza la Declaración Jurada por haberse presentado a cumplir funciones, que será contabilizado al momento de liquidar el premio de Asistencia Perfecta, tanto mensual como trimestral.
Santa Fe confirmó que este lunes todas las escuelas permanecerán abiertas y con clases
El Gobierno provincial ratificó el normal funcionamiento de los establecimientos educativos pese a la medida de fuerza convocada por gremios nacionales. También recordó que quienes trabajen deberán completar la Declaración Jurada para el pago de Asistencia Perfecta.
Quienes concurran a sus puestos laborales podrán completar la Declaración Jurada de Prestación de Servicios en el sitio del gobierno provincial “Mi Legajo”.
En el caso de los agentes que no presenten la declaración jurada se presumirá que no prestaron servicios y se tendrá en cuenta a los fines del cómputo del día laboral y del cálculo del incentivo a la Asistencia Perfecta.
Desde Educación se recordó además la responsabilidad de los equipos directivos de garantizar que las instituciones educativas estén abiertas, de acuerdo a la normativa vigente.
Finamente, en cuanto al control y monitoreo que llevará adelante el Ministerio de Capital Humano en escuelas de todo el país con el objetivo de constatar el funcionamiento de la Ley 27.802, el Ministerio de Educación de Santa Fe no participará del procedimiento que se realizará desde Nación, ya que cuenta con el sistema de declaración jurada para verificar la asistencia o no de los docentes.