Conflicto educativo

Paro docente nacional: cómo impactará la medida en las escuelas de Santa Fe

CTERA realizará este lunes un paro nacional de 24 horas en reclamo de mejoras salariales y la restitución del FONID. En Santa Fe, Amsafe confirmó su adhesión, mientras que Sadop no se sumará a la medida. El Gobierno nacional anunció controles para garantizar el servicio mínimo del 75% previsto por la ley.