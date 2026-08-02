En la antesala del paro docente convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), el Gobierno nacional ratificó que las escuelas deberán garantizar al menos el 75% de la prestación habitual del servicio educativo, en cumplimiento de la Ley 27.802, que declara a la educación como servicio esencial.
Paro docente nacional: cómo impactará la medida en las escuelas de Santa Fe
CTERA realizará este lunes un paro nacional de 24 horas en reclamo de mejoras salariales y la restitución del FONID. En Santa Fe, Amsafe confirmó su adhesión, mientras que Sadop no se sumará a la medida. El Gobierno nacional anunció controles para garantizar el servicio mínimo del 75% previsto por la ley.
La decisión fue confirmada por el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, a través de la Secretaría de Educación, que conduce Carlos Torrendell, luego de una reunión del Consejo Federal de Educación con representantes de las provincias.
Habrá inspecciones en establecimientos de todo el país
Desde la cartera nacional informaron que se pondrá en marcha un operativo de fiscalización para verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos durante la medida de fuerza prevista para este lunes. Según el Gobierno, el objetivo es garantizar el derecho a la educación de los estudiantes y brindar previsibilidad a las familias.
"Se ratificó el compromiso con la cobertura mínima del 75% de la prestación habitual del servicio educativo", señalaron desde el Ministerio, que además recordó que el Poder Ejecutivo tiene facultades para supervisar el cumplimiento de esa obligación cuando se trata de una medida de alcance nacional.
En caso de detectarse incumplimientos, advirtieron que podrán aplicarse las sanciones previstas por la normativa vigente.
Qué reclama CTERA
La huelga fue anunciada por CTERA tras denunciar la falta de convocatoria a una nueva Paritaria Nacional Docente y el congelamiento del salario mínimo del sector.
Entre los principales reclamos figuran una recomposición salarial, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), una nueva ley de financiamiento educativo y mayores recursos para infraestructura escolar, comedores, becas, conectividad y programas socioeducativos.
El paro tendrá una duración de 24 horas y alcanzará a los niveles inicial, primario y secundario.
Cómo será el impacto en las escuelas
El alcance de la medida dependerá del nivel de adhesión que tenga en cada provincia y de la decisión de los gremios locales. En algunas jurisdicciones, el paro coincidirá con el regreso a clases tras el receso invernal, por lo que la actividad podría verse afectada de manera dispar.
En paralelo, los sindicatos docentes que integran la CGT decidieron no adherir a un paro total y optaron por realizar jornadas de trabajo a reglamento y actividades informativas dentro de las escuelas.
Qué ocurrirá en las escuelas santafesinas
Amsafe confirmó su adhesión al paro nacional, pero el impacto será desigual. Muchos docentes concurrirán a trabajar, por lo que habrá establecimientos con actividad normal y otros donde las clases se verán afectadas de manera parcial o total. Sadop, en tanto, no parará y realizará una jornada de protesta en la ciudad de Santa Fe.
La discusión sobre la educación como servicio esencial
El operativo dispuesto por el Gobierno se desarrollará en medio del debate judicial sobre la aplicación de la Ley 27.802.
Si bien una medida cautelar suspendió provisoriamente algunos efectos de la norma mientras se resuelve la cuestión de fondo, el Ejecutivo sostiene que la legislación continúa vigente y mantiene la obligación de garantizar una cobertura mínima del servicio educativo.
Con ese criterio, el Ministerio de Capital Humano confirmó que las inspecciones se realizarán en establecimientos de distintas provincias durante toda la jornada del paro.