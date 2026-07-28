El departamento 9 de Julio incorporará cuatro nuevas aulas a través del programa provincial Mil Aulas, luego de la firma de convenios realizada por el Gobierno de Santa Fe con autoridades locales y representantes de las instituciones educativas beneficiadas.
Más infraestructura escolar para el norte santafesino: construirán cuatro nuevas aulas en el departamento 9 de Julio
Cuatro establecimientos educativos del departamento 9 de Julio serán incorporados al programa provincial Mil Aulas tras la firma de nuevos convenios entre el Gobierno de Santa Fe y las autoridades locales. Con estas obras, el departamento alcanzará un total de 27 aulas proyectadas en el marco de esta iniciativa destinada a fortalecer la infraestructura escolar.
Con estas nuevas intervenciones, el departamento alcanzará un total de 27 aulas proyectadas dentro del programa, una iniciativa que busca ampliar y mejorar la infraestructura de los establecimientos educativos de toda la provincia para responder al crecimiento de la matrícula y optimizar las condiciones de enseñanza.
El acto de firma fue encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Educación, José Goity, junto a otras autoridades provinciales, intendentes, representantes de la comunidad educativa y el senador por el departamento 9 de Julio, Raúl Gramajo.
Nuevas aulas para tres localidades
Los convenios suscriptos contemplan la construcción de cuatro nuevas aulas distribuidas en establecimientos educativos de tres localidades del departamento.
En Gato Colorado, la obra beneficiará a la Escuela de Educación Secundaria Orientada Nº 493.
En Santa Margarita, se construirá un nuevo espacio para la Escuela de Educación Secundaria Orientada Nº 494.
Por su parte, la ciudad de Tostado contará con dos nuevas aulas, una destinada a la Escuela de Educación Técnico Profesional Nº 282 y otra para la Escuela Nº 418.
Estas obras permitirán ampliar la capacidad edilicia de los establecimientos y generar mejores condiciones para el desarrollo de las actividades educativas.
El programa continúa ampliando la infraestructura escolar
El programa Mil Aulas forma parte de la política de infraestructura escolar impulsada por el Gobierno provincial y tiene como objetivo acompañar la demanda de espacios educativos mediante la construcción de nuevas aulas en establecimientos de todos los niveles.
La iniciativa se ejecuta en coordinación con municipios, comunas y comunidades educativas, priorizando aquellos establecimientos que requieren ampliar su capacidad o mejorar sus condiciones de funcionamiento.
Con la incorporación de estos nuevos proyectos, el departamento 9 de Julio alcanzará las 27 aulas previstas dentro del programa, consolidando una de las inversiones más importantes en infraestructura educativa para la región.
Una inversión para fortalecer los espacios educativos
Durante la firma de los convenios participaron además el intendente de Tostado, Andrés Caballero; la intendenta de Santa Margarita, Raquel Hudec; el intendente de Gato Colorado, Tadeo Rodríguez; la delegada de la Región I de Educación, Gisela Dagatti, junto a directivos de las instituciones beneficiadas y demás autoridades provinciales y educativas.
Desde el ámbito provincial destacaron que la ampliación de la infraestructura escolar busca generar mejores condiciones para estudiantes y docentes, garantizando espacios adecuados para el desarrollo de las actividades pedagógicas y acompañando el crecimiento del sistema educativo en todo el territorio santafesino.