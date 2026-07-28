Educación

Más infraestructura escolar para el norte santafesino: construirán cuatro nuevas aulas en el departamento 9 de Julio

Cuatro establecimientos educativos del departamento 9 de Julio serán incorporados al programa provincial Mil Aulas tras la firma de nuevos convenios entre el Gobierno de Santa Fe y las autoridades locales. Con estas obras, el departamento alcanzará un total de 27 aulas proyectadas en el marco de esta iniciativa destinada a fortalecer la infraestructura escolar.