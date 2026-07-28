Anuncio del senador Calvo

Colonia Cello, Eusebia y Vila accederán a fondos provinciales para obras y compra de maquinaria

El Gobierno de Santa Fe aprobó la asignación de $197.258.911,61 correspondientes al programa Obras Menores para tres comunas del departamento Castellanos. Los recursos, previstos por la Ley Provincial Nº 12.385, serán destinados a la compra de maquinaria y vehículos, además de obras de infraestructura vial.