El Gobierno de la provincia de Santa Fe aprobó la asignación de $197.258.911,61 para tres comunas del departamento Castellanos en el marco del programa Obras Menores, establecido por la Ley Provincial Nº 12.385. Los fondos estarán destinados a la ejecución de obras de infraestructura y a la adquisición de equipamiento para fortalecer los servicios que prestan los gobiernos locales.
Colonia Cello, Eusebia y Vila accederán a fondos provinciales para obras y compra de maquinaria
El Gobierno de Santa Fe aprobó la asignación de $197.258.911,61 correspondientes al programa Obras Menores para tres comunas del departamento Castellanos. Los recursos, previstos por la Ley Provincial Nº 12.385, serán destinados a la compra de maquinaria y vehículos, además de obras de infraestructura vial.
La aprobación de los recursos fue informada tras la reunión de la Comisión de Seguimiento de la Ley 12.385, mecanismo mediante el cual municipios y comunas acceden a financiamiento provincial para desarrollar obras de pequeña escala, incorporar maquinaria o atender inversiones consideradas prioritarias para cada localidad.
Fondos para infraestructura y equipamiento
En esta oportunidad, los recursos beneficiarán a tres comunas del departamento.
La Comuna de Colonia Cello recibirá $45.310.000 para la adquisición de un camión destinado a reforzar la prestación de servicios públicos.
Por su parte, la Comuna de Eusebia contará con $49.383.568,86, monto que será destinado a la compra de una camioneta y una desmalezadora, equipamiento orientado al mantenimiento de los espacios públicos y la infraestructura comunal.
En tanto, la Comuna de Vila accederá a $102.565.342,75 para la reconstrucción de pavimento en distintas calzadas de la localidad, una intervención que busca mejorar la circulación y el estado de la red vial urbana.
Los destinos de los recursos
Los aportes forman parte de los fondos correspondientes al ejercicio 2026 del programa Obras Menores, una herramienta que permite a los gobiernos locales financiar proyectos de infraestructura, adquirir maquinaria o equipamiento y afrontar inversiones vinculadas con necesidades específicas de cada comunidad.
Para acceder a estos recursos, municipios y comunas deben presentar ante la Provincia la documentación técnica y administrativa que respalde el destino de los fondos, los cuales son evaluados por la comisión encargada del seguimiento de la ley.
Una herramienta para el desarrollo local
El senador provincial por el departamento Castellanos, Alcides Calvo, destacó la importancia de este mecanismo para acompañar el crecimiento de las localidades.
"Estos recursos de Obras Menores representan una herramienta concreta para fortalecer cada localidad y el trabajo articulado con la Provincia permite dar respuestas ágiles, garantizando que cada comunidad cuente con los recursos necesarios para su desarrollo", señaló.
Además, recordó que las comunas y municipios del departamento pueden gestionar estos aportes mediante la presentación de proyectos destinados a la adquisición de equipamiento, la ejecución de obras o la atención de gastos considerados urgentes, de acuerdo con lo establecido por la normativa vigente.