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Calvo acompañó la tradicional Fiesta de San Juan del Centro Gallego de Rafaela

El senador provincial Alcides Calvo participó de la tradicional Fiesta de San Juan organizada por el Centro Gallego de Rafaela. La celebración reunió a familias y vecinos en una noche de música, rituales y gastronomía, marcada por el estreno de las primeras gaitas interpretadas por jóvenes de la institución.