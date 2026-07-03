El senador provincial Alcides Calvo participó de una nueva edición de la tradicional Fiesta de San Juan organizada por el Centro Gallego de Rafaela, una celebración que volvió a reunir a familias, vecinos y representantes de la comunidad en torno a las costumbres y expresiones culturales de origen gallego.
Calvo acompañó la tradicional Fiesta de San Juan del Centro Gallego de Rafaela
El senador provincial Alcides Calvo participó de la tradicional Fiesta de San Juan organizada por el Centro Gallego de Rafaela. La celebración reunió a familias y vecinos en una noche de música, rituales y gastronomía, marcada por el estreno de las primeras gaitas interpretadas por jóvenes de la institución.
El legislador asistió acompañado por la ingeniera Bárbara Chivallero y fue recibido por el presidente de la institución, Jorge González, junto a integrantes de la comisión directiva, quienes dieron la bienvenida a los presentes en una noche dedicada a fortalecer las raíces y la identidad cultural.
Música, tradición y un estreno que marcó la celebración
La jornada estuvo cargada de actividades típicas de esta festividad, con presentaciones de música y danzas tradicionales, además de los rituales característicos que cada año convocan a un importante marco de público.
Uno de los momentos más destacados de la noche fue el estreno de las nuevas gaitas interpretadas por jóvenes rafaelinos que integran el Centro Gallego, un hecho considerado histórico para la institución y que refleja el trabajo de formación que viene desarrollando para transmitir el patrimonio cultural a las nuevas generaciones.
La celebración también contó con la actuación del grupo de canto integrado por mujeres de la entidad y culminó con la tradicional preparación de la Queimada, acompañada por el emblemático ritual del fuego, uno de los símbolos más representativos de la festividad de San Juan.
Un espacio que fortalece la identidad y las raíces
Durante el encuentro, Calvo destacó la importancia del trabajo que realizan las instituciones intermedias para preservar las tradiciones y generar espacios de integración social y cultural.
El senador remarcó que este tipo de celebraciones permiten mantener vivas las costumbres de las colectividades y consolidan el sentido de pertenencia de quienes forman parte de ellas, al tiempo que acercan ese legado a las nuevas generaciones.
Reconocimiento al compromiso institucional
En ese marco, Calvo felicitó especialmente al presidente Jorge González, a la comisión directiva y a todos los colaboradores del Centro Gallego por el esfuerzo que realizan para sostener y hacer crecer la institución.
"Quiero felicitar especialmente a Jorge González, presidente del Centro Gallego de Rafaela, junto a toda la comisión directiva y colaboradores, por el compromiso y el trabajo que realizan día a día para hacer posible la Fiesta de San Juan. Es una celebración que fortalece el crecimiento del Centro Gallego como parte de la Sociedad Española y que este año suma un hecho muy importante con la incorporación de las primeras gaitas de la ciudad de Rafaela, reafirmando su identidad y permitiendo que las familias compartan sus raíces y que los más jóvenes conozcan y valoren ese legado", expresó.
La Fiesta de San Juan volvió así a consolidarse como uno de los encuentros más representativos de la agenda cultural de la ciudad, reafirmando el compromiso del Centro Gallego con la preservación de sus tradiciones y la promoción de su patrimonio cultural.