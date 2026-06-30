La localidad de Egusquiza, ubicada en el departamento Castellanos, se encuentra sumida en una profunda conmoción tras el fallecimiento de Adrián Alberto Alassia, de 54 años. El ex jefe comunal y actual tesorero del pueblo perdió la vida de forma instantánea este martes, luego de ser embestido por un toro mientras realizaba tareas agropecuarias en su establecimiento rural.
Murió el ex presidente comunal de una pequeña localidad de Santa Fe tras ser atacado por un toro
El departamento Castellanos se encuentra conmocionado por el fallecimiento de Adrián Alberto Alassia, de 54 años. El hecho ocurrió este martes en su establecimiento rural cuando fue embestido por un animal de gran porte.
Un trágico accidente en el ámbito rural
El fatal episodio ocurrió durante la jornada de este martes 30 de junio en un campo de Egusquiza, una pequeña localidad de poco más de 500 habitantes situada a unos 30 kilómetros de la ciudad de Rafaela.
Según las primeras informaciones policiales y comunitarias, Alassia se encontraba trabajando en su predio cuando fue sorprendido y atacado ferozmente por un toro. Debido a la gravedad de las heridas sufridas en la embestida, el productor agropecuario falleció en el acto, sin dar tiempo a recibir asistencia médica.
Una figura clave de la comunidad
Adrián Alberto Alassia era un hombre ampliamente conocido y respetado en la región, no solo por su incansable labor como productor agropecuario sino también por su fuerte compromiso con la vida institucional y política del pueblo.
Había ejercido la presidencia comunal de Egusquiza en un período anterior y, en la actualidad, continuaba plenamente activo en la función pública desempeñándose como tesorero dentro de la gestión que encabeza la actual mandataria local, María Florencia Celis.
Duelo comunal y suspensión de actividades oficiales
Ante la magnitud de la tragedia, el gobierno de la localidad reaccionó con profundo dolor y declaró el duelo oficial en todo el distrito. A través de la Resolución Comunal N° 01/2026, firmada por la presidenta María Florencia Celis, se decretaron 48 horas de duelo comunal a partir de este martes. Asimismo, la normativa dispuso la suspensión de todas las actividades oficiales programadas para estas jornadas, como una muestra de respeto y acompañamiento hacia los familiares y allegados del funcionario.
Desde la comuna manifestaron públicamente su pesar a través de un comunicado oficial: “Con profundo pesar despedimos a Adrián Alberto Alassia, ex presidente comunal y actual tesorero de esta gestión. Acompañamos a su familia y amigos en este difícil momento”. En tanto, Celis invitó a toda la población de Egusquiza y a las instituciones de la zona a unirse en solidaridad frente a esta irreparable pérdida.
El repentino y trágico fallecimiento de Adrián Alassia deja un vacío inmenso tanto en el plano político de Egusquiza como en el sector productivo del departamento Castellanos. Su partida no solo golpea a su entorno familiar, sino que enluta a una pequeña comunidad rural donde la vecindad y el trabajo mancomunado marcan el pulso diario, recordando los imprevistos y peligros cotidianos a los que a menudo se enfrentan los trabajadores de la tierra en el interior santafesino.