El Aermacchi, patrimonio de Santa Fe

Owen Crippa: "Es un homenaje a la gesta de Malvinas y un hito que debe recordar a los argentinos nuestra historia"

La histórica aeronave MB-339A, con la que el entonces teniente de navío protagonizó una de las mayores hazañas de la aviación naval en 1982, recibió un blindaje legal definitivo por parte de la Legislatura provincial. En diálogo con El Litoral el VGM reveló los detalles del proyecto "Misión Owen" en Sunchales, las gestiones para que sea considerado Monumento Nacional y el valor del avión como un puente que supera cualquier grieta.