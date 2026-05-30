La histórica aeronave Aermacchi MB-339A, matrícula 4-A-115, protagonista de una de las hazañas más grandes de la aviación militar argentina durante el conflicto de Malvinas, cuenta finalmente con un resguardo legal definitivo en el territorio santafesino. La Legislatura de la Provincia de Santa Fe sancionó la ley que la declara oficialmente como Patrimonio Histórico y Cultural, en los términos de la Ley N° 12.955. Esta iniciativa venía siendo impulsada con tenacidad por el propio Owen Guillermo Crippa, guardián y piloto de la máquina.
Owen Crippa: "Es un homenaje a la gesta de Malvinas y un hito que debe recordar a los argentinos nuestra historia"
La histórica aeronave MB-339A, con la que el entonces teniente de navío protagonizó una de las mayores hazañas de la aviación naval en 1982, recibió un blindaje legal definitivo por parte de la Legislatura provincial. En diálogo con El Litoral el VGM reveló los detalles del proyecto "Misión Owen" en Sunchales, las gestiones para que sea considerado Monumento Nacional y el valor del avión como un puente que supera cualquier grieta.
"Me dio mucha alegría. Es un tema que venía impulsando y requiriendo desde hace tiempo para que tenga un resguardo, para que esté protegido y no exista la posibilidad de que alguien quiera apropiarse de ese patrimonio histórico", afirmó el veterano de guerra. Crippa destacó el tratamiento prioritario brindado en las cámaras legislativas, agradeciendo puntualmente las gestiones del senador Alcides Calvo, los diputados y senadores a quienes les solicitó preferencia, y a Clara García.
El destino pareció aportar su propia carga simbólica: la norma fue aprobada como ley el pasado 21 de mayo, coincidiendo exactamente con el aniversario del día en que, en 1982, Crippa atacó en soledad a la flota británica en el Estrecho de San Carlos tras descubrir el desembarco enemigo. "Es como si el destino hubiese marcado algo muy especial", confesó.
El próximo objetivo: Monumento Histórico Nacional
Lejos de conformarse con el logro provincial para la aeronave que actualmente se encuentra emplazada en el predio del Aeroclub de Sunchales, departamento Castellanos, el exaviador naval confirmó que ya se encuentra en marcha la estrategia para otorgarle el máximo estatus de protección a nivel federal.
"Ahora estamos insistiendo también a nivel nacional. La idea es que sea declarado Monumento Histórico Nacional. El diputado Montenegro está presentando este proyecto en el Senado, así que vamos a seguirlo día a día", comentó a El Litoral Crippa.
Mucho más que un museo: educación y conciencia soberana
A la par de la declaración patrimonial, el parlamento santafesino declaró de interés provincial el proyecto cultural de creación del Museo Interactivo "Misión Owen". Esta iniciativa tendrá por objeto exhibir de manera permanente la aeronave, preservar la memoria histórica vinculada a la participación argentina en el Conflicto del Atlántico Sur y promover actividades de homenaje.
Para Crippa, la distinción del Aermacchi no representa un logro personal ni un monumento estático, sino una herramienta de transformación pedagógica:
- Aulas y capacitación: el espacio planifica integrar salones donde se dicten clases, cumpliendo con todos los trámites burocráticos y las normas del Ministerio de Educación, tanto provincial como nacional.
- Tecnología: se prevé la instalación de plataformas interactivas y simuladores.
- Testimonios vivos: el desarrollo de programas y actividades anuales donde quienes participaron en Malvinas puedan presentarse, dar charlas y contar sus experiencias.
"Siempre lo aclaro: esto no es un homenaje a Owen Crippa. Es un homenaje a la gesta de Malvinas y un hito que debe recordarles a todos los argentinos nuestra historia. La idea es que sea un espacio donde se brinde conocimiento y educación; que tenga vida", enfatizó.
Asimismo, el héroe de Malvinas busca que el predio funcione como un faro de concientización sobre el potencial de los recursos naturales del país, como los ríos y el mar. "Nuestra provincia tiene 700 kilómetros de uno de los ríos más importantes del mundo y no contamos con la infraestructura adecuada para aprovecharlo en el transporte de producción. La yerba mate que viene desde Misiones llega en camión, con todos los costos que eso implica en combustible, rotura de rutas y accidentes, cuando podríamos transportar gran parte de esa carga por el río. La sociedad tiene que tomar conciencia de eso", reflexionó de manera crítica.
La obstinación contra la adversidad
El camino para repatriar los restos de la aeronave desde los Estados Unidos estuvo plagado de trabas financieras y escepticismo. Crippa recordó que comenzó este camino en 1986, y que puntualmente en 2005, al enterarse de dónde estaba el avión, inició la tarea de recuperación.
"Yo soy muy obstinado y no me dejo vencer por la adversidad. Al contrario: mientras más dificultades aparecen, más fuerza me dan para seguir. Cuando dije que iba a pedir aportes voluntarios para conseguir los recursos necesarios para comprar el avión y traerlo, muchos se reían. Me decían: '¿Vos pensás que con esa charla lo vas a lograr?'. Y eso me dio todavía más impulso", relató.
La campaña formal de recaudación de fondos para la edificación del museo interactivo iniciará formalmente una vez que concluyan los cálculos técnicos y presupuestarios. No obstante, el acompañamiento empresarial ya es un hecho auspicioso: "Cuando salga a recorrer el país visitando empresas, voy a pedir colaboración, costos accesibles y, si pueden, donaciones. De hecho, ya hay empresas que me dijeron: 'De esto nos hacemos cargo nosotros'. Así que lo que parece imposible, para nosotros termina siendo posible".
Malvinas como el puente sobre la grieta
En tiempos de divisiones políticas, el proyecto del Aermacchi se erige como un punto de encuentro transversal. Crippa fue tajante al señalar que la causa Malvinas desconoce de banderías partidarias e ideológicas.
"Muchas veces se habla de divisiones y de una grieta que a algunos les conviene mantener. Pero dentro de las organizaciones de veteranos trabajamos desde hace muchísimos años personas de todas las ideologías políticas y de todos los colores deportivos. Hay peronistas, radicales, socialistas, gente de izquierda y de derecha. Lo importante es que mantenemos un objetivo común y evitamos mezclar las diferencias políticas con esta causa", explicó el ex piloto.
Finalmente, reafirmó su postura de puertas abiertas ante los dirigentes de cualquier extracción que se acercan a interiorizarse, ver el avión y formular preguntas: "A veces alguien me pregunta: '¿Cómo recibiste a tal dirigente?'. Y yo respondo lo mismo: los veteranos vamos a recibir a todos. Porque esto no es un homenaje personal. Tiene que quedar muy claro. Es un homenaje a la gesta de Malvinas y a todos los que combatimos. Y es un reclamo que debe mantenerse vivo en el tiempo".