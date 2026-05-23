La Legislatura completó esta semana la sanción de una serie de leyes que no tuvieron prácticamente objeciones en ninguna de las dos cámaras y, que merced a reuniones entre jefes de bloques del Senado y de Diputados tuvieron un tratamiento sobre tablas, más allá de que la mayoría de los temas tenía los despachos de comisiones.
Por acuerdo entre cámaras, la Legislatura santafesina completó la sanción de una serie de leyes
Entre ellas la adhesión de la provincia a la Ley Lucio para proteger a menores de las violencias. El reconocimiento como patrimonio provincial al avión de Owen Crippa y la obligatoriedad de la Marcha de San Lorenzo en actos oficiales.
Se dieron casos donde había iniciativas similares en ambas cámaras como la adhesión santafesina a la llamada Ley Lucio originada para prevenir las violencias contra menores y que lleva ese nombre por el conmocionante caso de Lucio Dupuy, un niño de 5 años que falleció en 2021 en la provincia de La Pampa tras sufrir reiterados abusos y maltratos por parte de su madre y la pareja de esta.
O también normas que tienen que ver con la historia de Santa Fe como los 500 años del fuerte de Sancti Spiritu; el reconocimiento al avión utilizado por Owen Crippa durante la guerra de Malvinas o la obligatoriedad de ejecutar la Marcha de San Lorenzo en determinados actos oficiales de la provincia.
Además estuvieron en los acuerdos el reconocimiento a una serie de fiestas populares que tienen las diferentes localidades de la provincia. En todos los casos, las normas sanciones no tienen nuevas erogaciones presupuestarias.
Las conversaciones intercámaras se venían realizando desde semanas atrás y se concretaron el pasado jueves. Voceros parlamentarios indicaron que aún restan otros temas por acordar y a medida que se den los entendimientos se avanzará en las votaciones. El objetivo es evitar que todo se resuelva a fin de año.
En Legislatura, se esperan debates sobre temas importantes, siendo prioridad la nueva Ley Electoral, le seguirán normas que reclama la nueva Constitución y también empezó el debate sobre las herramientas para el fortalecimiento de la seguridad pública.
Una por una
* Ley Lucio: la provincia adhirió a la Ley Nacional Nº 27. 709 que dispuso la creación del Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Diputados -con proyectos propios- aceptó la media sanción de noviembre último del Senado a instancias del justicialista Rubén Pirola.
La norma santafesina establece la capacitación continua, permanente y obligatoria sobre Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para todos los que se desempeñen en los organismos que integran el Sistema Provincial de Promoción y Protección Integral de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en los niveles y jerarquías que se determine.
La autoridad de aplicación será el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia.
Las iniciativas de Diputados serán de Lucila De Ponti (PJ) y de Astrid Hummel (Pro-Unidos).
"El Plan Federal de Capacitación constituye una herramienta estratégica para formar y sensibilizar a los agentes estatales que interactúan directamente con esta población. Su implementación busca reforzar la capacidad institucional para abordar los desafíos que enfrentan la niñez y la adolescencia en Argentina", señaló ésta última.
Para De Ponti, la ley pretende finalizar con la descoordinación de los organismos administrativos relacionados con la protección de los derechos del niños, niñas y adolescentes y los organismos judiciales que intervienen o deberían intervenir, que hacen que las comunicaciones no sean efectivas, las medidas tomadas sean incongruentes y tienen como resultado que, en definitiva, se vean vulnerados los niños, niñas y adolescentes de todo el país.
* Marcha de San Lorenzo: la provincia de Santa Fe adopta con carácter obligatorio para todo acto oficial, el canto, ejecución o reproducción de la Marcha San Lorenzo en las siguientes fechas: 3 de febrero, 25 de febrero, 9 de Julio, 25 de Mayo y 17 de agosto.
La ejecución de la Marcha San Lorenzo se realizará de manera obligatoria y en el momento de la finalización de todo acto oficial celebrado por el Estado provincial, seguidamente de la siguiente fórmula: "Entonamos las estrofas de la Marcha San Lorenzo, compuesta en la ciudad de Venado Tuerto, de la invencible provincia de Santa Fe".
La iniciativa es de la diputada radical Sofía Galnares quien resaltó que es muy importante que la Marcha, que nació en nuestra provincia, en Venado Tuerto, ocupe el lugar que merece en todos los actos oficiales. Es un reconocimiento a nuestra historia y a nuestra identidad santafesina".
* Avión histórico: se declaró Patrimonio Histórico y Cultural de la Provincia de Santa Fe al avión Aermacchi MB-339A matrícula 4-A-115, repatriado desde los Estados Unidos y actualmente emplazado en el predio del Aeroclub de Sunchales, departamento Castellanos, el cual fuera piloteado por el Teniente de Navío (RE) VGM Owen Guillermo Crippa durante la Guerra de Malvinas.
La ley, impulsada por el senador Alcides Calvo, declara de interés provincial el proyecto cultural de creación del Museo Interactivo "Misión Owen", que tendrá por objeto exhibir de manera permanente la aeronave referida en el artículo anterior, preservar la memoria histórica vinculada a la participación argentina en el Conflicto del Atlántico Sur, y promover actividades culturales, educativas y de homenaje a los veteranos y caídos en Malvinas.
* Fuerte Sancti Spiritu: crearon la Comisión Organizadora por la Conmemoración del Quinto Centenario de la Construcción del Fuerte Sancti Spiritu, que fuera fundado en la hoy localidad de Puerto Gaboto, departamento San Jerónimo, el 9 de junio de 1527.
Es una iniciativa del senador por ese departamento, Leandro Diana, quien expresó su "enorme satisfacción por la aprobación de este proyecto que busca conformar una comisión organizadora hacia los 500 años del primer asentamiento europeo en suelo de lo que hoy es Argentina".
Adhesión
La Cámara de Diputados resolvió adherir al día internacional de difusión, concientización y acompañamiento organizadas por la Asociación Argentina de Prader Willi, en el marco del Día Mundial del Síndrome de Prader Willi, que se conmemora cada 30 de mayo.
La decisión -motorizada por Fabián Palo Oliver- ordena iluminar el edificio de la Legislatura el sábado próximoomo símbolo de solidaridad y conciencia sobre el Síndrome de Prader-Willi.
El Síndrome de Prader Willi SPW es una enfermedad rara de base genética, originada por la deficiencia en la expresión de determinados genes paternos localizados en el cromosoma 15. Se trata de una condición compleja, conocida también como la "enfermedad de los mil síntomas", debido a la multiplicidad de manifestaciones clínicas, conductuales y sociales que puede presentar.