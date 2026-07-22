Tradición, historia y comunidad

Castellanos celebró sus fiestas patronales y los 141 años de su fundación con un homenaje a su historia

Con una jornada cargada de emoción y participación, la localidad de Castellanos celebró sus fiestas patronales y el 141° aniversario de su fundación. Los festejos incluyeron un reconocimiento a la histórica primera edición de las 200 Millas de Fórmula 1 Nacional, disputada en 1966, y contaron con la presencia de autoridades provinciales y comunales.