La localidad de Castellanos vivió una jornada de encuentro y celebración con motivo de sus fiestas patronales y del 141° aniversario de su fundación.
Castellanos celebró sus fiestas patronales y los 141 años de su fundación con un homenaje a su historia
Con una jornada cargada de emoción y participación, la localidad de Castellanos celebró sus fiestas patronales y el 141° aniversario de su fundación. Los festejos incluyeron un reconocimiento a la histórica primera edición de las 200 Millas de Fórmula 1 Nacional, disputada en 1966, y contaron con la presencia de autoridades provinciales y comunales.
Vecinos de la comunidad y de localidades cercanas participaron de las actividades organizadas para conmemorar una nueva fecha histórica, en un evento que puso en valor las tradiciones, la identidad y el sentido de pertenencia.
El presidente comunal, Diego Audino, recibió a las autoridades invitadas, entre ellas la diputada nacional Gisela Scaglia, el senador provincial Alcides Calvo, funcionarios del Gobierno de Santa Fe, presidentes comunales de localidades vecinas, el presidente del Club Belgrano de San Antonio, Elvio Werlen, y representantes de distintas instituciones de la región.
Reconocimiento a un capítulo histórico del automovilismo
Uno de los momentos más emotivos de la celebración fue el homenaje por el 60° aniversario de la primera edición de las 200 Millas de Fórmula 1 Nacional, competencia disputada el 9 de julio de 1966 en Colonia Castellanos y considerada un hecho histórico para el deporte motor de la región.
Durante el acto se proyectó un video elaborado por la Comuna, con la realización de Miguel Córdoba, que repasó aquel acontecimiento y permitió revivir una de las páginas más destacadas de la historia local.
Acompañamiento institucional y mensaje de futuro
Antes del inicio de los festejos, el senador provincial Alcides Calvo entregó un aporte económico a la Comuna destinado a colaborar con la organización de las celebraciones patronales y del aniversario.
Durante la actividad, el legislador destacó el valor de estas conmemoraciones para fortalecer la identidad de las comunidades.
"Cada aniversario es una oportunidad para reencontrarse con la historia e identidad de cada localidad. En Castellanos estamos viviendo un momento muy emotivo, por eso quiero felicitar a toda la comunidad por el trabajo realizado para hacer posible esta celebración", expresó.
Asimismo, sostuvo que "un pueblo puede pensar en el futuro cuando mantiene vivo en el presente los acontecimientos que marcaron su pasado", al tiempo que remarcó que la localidad "honra su historia, reconoce a quienes la construyeron y, desde esa identidad, sigue proyectándose hacia el futuro".
Finalmente, Calvo reafirmó el compromiso de continuar acompañando a las localidades del departamento Castellanos y a sus instituciones, respaldando iniciativas orientadas al desarrollo urbano, productivo y comunitario.