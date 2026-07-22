Política santafesina

Murió Gabriel Real, dirigente del PDP de Santa Fe y secretario de Asuntos Legislativos

El dirigente santafesino falleció en Estados Unidos. Nacido en Firmat, fue diputado provincial, secretario general del Partido Demócrata Progresista y actualmente estaba al frente de la Secretaría de Asuntos Legislativos. Su trayectoria estuvo marcada por la defensa de las instituciones, la calidad democrática y el diálogo político.