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El diputado N° 51

La Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó por unanimidad la declaración como Patrimonio Histórico y Cultural del edificio de la Sociedad Española de Socorros Mutuos de Firmat, una construcción emblemática inaugurada hace casi un siglo y ligada al desarrollo cultural de toda la región.

El edificio de la Sociedad Española de Socorros Mutuos de Firmat fue declarado Patrimonio HistóricoEl edificio de la Sociedad Española de Socorros Mutuos de Firmat fue declarado Patrimonio Histórico
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La Cámara de Diputados votó, con el apoyo de todos los presentes, un proyecto de ley declarando Patrimonio Histórico y Cultural de la provincia al edificio de la Sociedad Española de Socorros Mutuos de la ciudad de Firmat, en el dpto General López.

El socialista Leonardo Calaianov fue autor del proyecto y se encargó de fundamentarlo en el recinto destacando los alcances del edificio y su implicancia histórica. "El edificio, del más puro renacentismo español, fue inaugurado bajo la presidencia de José Rioseco en el año 1926, habilitándose primeramente el bar-buffet Cervantes. Posteriormente, en 1927, quedó inaugurado el Cine Teatro "Cervantes", convirtiéndose en el mayor espacio cultural de Firmat y la región", destacó.

Tras poner el tema a votación, la presidenta de la Cámara, Clara García, lamentó no poder darle la palabra al diputado número 51, por Gabriel Real, oriundo de Firmat y hoy secretario de Asuntos Legislativos que seguía la sesión en el propio recinto.

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