La Cámara de Diputados votó, con el apoyo de todos los presentes, un proyecto de ley declarando Patrimonio Histórico y Cultural de la provincia al edificio de la Sociedad Española de Socorros Mutuos de la ciudad de Firmat, en el dpto General López.
El diputado N° 51
La Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó por unanimidad la declaración como Patrimonio Histórico y Cultural del edificio de la Sociedad Española de Socorros Mutuos de Firmat, una construcción emblemática inaugurada hace casi un siglo y ligada al desarrollo cultural de toda la región.
El socialista Leonardo Calaianov fue autor del proyecto y se encargó de fundamentarlo en el recinto destacando los alcances del edificio y su implicancia histórica. "El edificio, del más puro renacentismo español, fue inaugurado bajo la presidencia de José Rioseco en el año 1926, habilitándose primeramente el bar-buffet Cervantes. Posteriormente, en 1927, quedó inaugurado el Cine Teatro "Cervantes", convirtiéndose en el mayor espacio cultural de Firmat y la región", destacó.
Tras poner el tema a votación, la presidenta de la Cámara, Clara García, lamentó no poder darle la palabra al diputado número 51, por Gabriel Real, oriundo de Firmat y hoy secretario de Asuntos Legislativos que seguía la sesión en el propio recinto.