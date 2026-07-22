El frío extremo volvió a hacerse sentir durante la mañana en gran parte de la Argentina, con varias localidades que registraron temperaturas bajo cero en las primeras horas del día.
Mapa del frío en Argentina: las ciudades con temperaturas más bajas de la mañana
El Servicio Meteorológico Nacional informó los registros más extremos de la jornada, con localidades patagónicas que quedaron cerca de los 16 grados bajo cero.
De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), al menos 13 ciudades marcaron valores inferiores a 0°C, en una jornada marcada por las bajas temperaturas y la presencia del aire frío en distintas regiones del país.
Las temperaturas más bajas
El sur argentino volvió a quedar entre las zonas más afectadas por el frío intenso. Detrás de El Calafate se ubicó Perito Moreno, también en Santa Cruz, con -12,8°C registrados a las 6:00.
El tercer lugar fue para Río Grande, Tierra del Fuego, con una mínima de -7,3°C a las 7:00.
El ranking de las ciudades con menor temperatura durante la mañana quedó encabezado por:
- El Calafate (Santa Cruz): -16,2°C.
- Perito Moreno (Santa Cruz): -12,8°C.
- Río Grande (Tierra del Fuego): -7,3°C.
- Río Gallegos (Santa Cruz): -6,4°C.
- Esquel (Chubut): -4,4°C.
- Trelew (Chubut): -4°C.
- Comodoro Rivadavia (Chubut): -3,9°C.
- Puerto Madryn (Chubut): -2,6°C.
- Viedma (Río Negro): -2,1°C.
- Bahía Blanca (Buenos Aires): -1,9°C.
Las temperaturas bajo cero
Además de las localidades patagónicas, el descenso térmico también se sintió en otros puntos del país.
Entre las ciudades con valores negativos estuvieron Maquinchao (Río Negro), con -1,4°C; Malargüe (Mendoza), con -0,8°C; y San Carlos de Bariloche (Río Negro), con -0,3°C.
En tanto, algunas localidades se ubicaron cerca del punto de congelación, como Chapelco (Neuquén), que registró 0°C, y Ushuaia (Tierra del Fuego), con 1,2°C.
El frío continuará marcando la jornada
Los registros corresponden a las mediciones realizadas durante las primeras horas de la mañana y pueden variar a medida que avance la jornada.
Entre las temperaturas más elevadas dentro del listado se ubicaron Mendoza Observatorio, con 4,6°C, y Mendoza capital, con 5°C, ambas registradas a las 7:00.
El ingreso de aire frío mantiene las condiciones invernales en distintas regiones del país, con especial impacto en la Patagonia y zonas del centro donde las mínimas se ubicaron por debajo de los valores habituales.