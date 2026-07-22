Una pareja fue rescatada durante la madrugada de este lunes luego de permanecer 44 horas atrapada dentro de una camioneta en un camino cercano a la Ruta Provincial 43, en la provincia de Santa Cruz. Durante ese tiempo soportaron temperaturas de hasta 22 grados bajo cero mientras aguardaban la llegada de los equipos de emergencia.
Rescataron a una pareja tras pasar 44 horas atrapada en la nieve con -22 °C en Santa Cruz
El vehículo quedó inmovilizado al intentar llegar a Cerro Piedra por un camino alternativo y sus ocupantes soportaron el frío extremo hasta ser localizados por un operativo conjunto.
El matrimonio había intentado llegar al sector de Cerro Piedra por un camino alternativo, pero el vehículo quedó inmovilizado por la acumulación de nieve.
Camino cubierto de nieve
La situación comenzó el sábado por la mañana, cuando José Guillermo Bilbao y Noelia Gissella Siares decidieron tomar un antiguo acceso alternativo debido a que la ruta habitual permanecía bloqueada por la nieve.
Sin embargo, durante el recorrido la camioneta quedó completamente encajada y la pareja no pudo continuar el viaje ni regresar por sus propios medios.
Frente a la imposibilidad de salir, ambos optaron por permanecer dentro del vehículo mientras esperaban ser localizados.
Cómo lograron sobrevivir al intenso frío
Durante las casi dos jornadas de espera, Bilbao y Siares administraron cuidadosamente el combustible disponible para enfrentar las bajas temperaturas.
Para conservar el calor sin agotar el tanque, encendían el motor durante breves intervalos para utilizar la calefacción y luego lo apagaban. De acuerdo con los registros, la temperatura mínima alcanzó los -22 °C durante el tiempo que permanecieron aislados.
La denuncia fue realizada por el hermano de Bilbao, quien el sábado por la tarde alertó a las autoridades al notar que la pareja no había regresado.
Los primeros operativos de búsqueda se vieron complicados por las intensas nevadas, la escasa visibilidad y las dificultades para transitar por la zona.
El rescate
El domingo, los equipos de emergencia encontraron a otra pareja que también había quedado varada en el mismo sector. En un primer momento, los rescatistas creyeron que se trataba del matrimonio buscado, lo que retrasó la localización de Bilbao y Siares.
Finalmente, cerca de las 4.30 de la madrugada del lunes, un operativo conjunto integrado por Vialidad Provincial, Gendarmería Nacional, el Grupo de Operaciones Especiales de Rescate (GOER) y la Policía de Santa Cruz logró encontrar a la pareja.
Buen estado de salud
A pesar de haber permanecido 44 horas atrapados en medio de la nieve y expuestos a condiciones climáticas extremas, ambos fueron encontrados en buen estado general.
Según informaron las autoridades, no fue necesario trasladarlos de urgencia ni recibieron atención médica inmediata, ya que no presentaban lesiones de gravedad.