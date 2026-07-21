Cinco trabajadores de un emprendimiento minero permanecen varados dentro de una camioneta en el Salar del Hombre Muerto, en la Puna catamarqueña, a raíz de un intenso temporal de nieve que provocó acumulaciones de hasta dos metros de altura. Los equipos de emergencia lograron establecer contacto satelital con los operarios y avanzan a contrarreloj en un complejo operativo por tierra y aire a más de 4.500 metros sobre el nivel del mar.
Al menos cinco mineros quedaron atrapados tras una feroz tormenta de nieve en Catamarca
Atrapados dentro de un vehículo a más de 4.500 metros sobre el nivel del mar, cinco operarios del proyecto de litio Fénix permanecen varados tras sufrir el impacto de un severo temporal. El uso de telefonía satelital permitió ubicarlos y desplegar un intenso operativo de rescate con maquinaria pesada frente a acumulaciones de nieve que superan los dos metros.
Alerta extrema a más de 4.500 metros de altura
El hecho se registró en el departamento Antofagasta de la Sierra, en las inmediaciones del proyecto Fénix de extracción de litio, operado por la compañía Río Tinto. La violencia del temporal de nieve y la presencia de viento blanco dejaron intransitables los caminos de alta montaña, inmovilizando el vehículo en el que se trasladaban los cinco trabajadores.
Además de los operarios varados en el vehículo, en el sector se encuentran contenidos grupos de turistas y personal contratista, quienes permanecen asistidos por los equipos de emergencia en la zona a la espera de ser evacuados.
La tecnología satelital, clave para la localización
Las patrullas de auxilio pudieron ubicar con precisión la posición de los mineros gracias a que contaban con telefonía satelital Starlink. Según confirmó Gustavo Molina, Secretario General de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) de Catamarca, la visibilidad nula generada por el temporal hubiera imposibilitado la detección por medios convencionales.
Molina detalló que la acumulación de nieve sobre la huella alcanza los dos metros de espesor, lo que obliga al uso de maquinaria pesada y topadoras para abrir paso. A pesar de las rigurosas condiciones climáticas y del viento blanco imperante, el dirigente confirmó que los trabajadores se encuentran en buen estado de salud dentro del rodado.
Rescate en dos frentes y protocolo activado
El operativo de auxilio opera desde dos frentes coordinados: un grupo asciende desde la localidad de Antofagasta de la Sierra y el otro desciende desde la zona del propio salar. Del dispositivo participan organismos provinciales, áreas de protección civil, municipios, cuadrillas mineras y bomberos voluntarios.
Por su parte, la empresa Río Tinto emitió un comunicado en el que confirmó la activación de sus protocolos de emergencia desde el primer momento. La firma indicó que el grupo de empleados y contratistas debió interrumpir temporalmente su recorrido tras encontrarse con nevadas de carácter excepcional. Asimismo, se reforzaron las medidas de resguardo y los insumos en el campamento Fénix para proteger al resto del personal.
Ola polar con registros bajo cero históricos
La emergencia en la Puna catamarqueña forma parte de un severo frente invernal que afecta a toda la franja cordillerana del país. En la alta cordillera de Fiambalá se registraron marcas extremas de hasta -27 °C, mientras que el Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas por nevadas de gran magnitud en provincias como San Juan y Mendoza.
Mientras los equipos de rescate intensifican los trabajos de despeje con maquinaria pesada antes de la llegada de la noche, las autoridades provinciales y el gremio minero siguen minuto a minuto la evolución del dispositivo, con la expectativa de lograr una evacuación segura en las próximas horas.