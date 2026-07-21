Dramático operativo en la Puna

Al menos cinco mineros quedaron atrapados tras una feroz tormenta de nieve en Catamarca

Atrapados dentro de un vehículo a más de 4.500 metros sobre el nivel del mar, cinco operarios del proyecto de litio Fénix permanecen varados tras sufrir el impacto de un severo temporal. El uso de telefonía satelital permitió ubicarlos y desplegar un intenso operativo de rescate con maquinaria pesada frente a acumulaciones de nieve que superan los dos metros.