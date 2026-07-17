#HOY:

Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Programa espacial

SpaceX abortó el lanzamiento de Starship por fallas en el encendido de motores

La compañía de Elon Musk interrumpió la prueba antes del despegue y prepara una nueva oportunidad en los próximos días tras detectar inconvenientes técnicos.

El cohete Starship durante una prueba de lanzamiento de SpaceX.El cohete Starship durante una prueba de lanzamiento de SpaceX.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

SpaceX suspendió este jueves el lanzamiento de Starship, el gigantesco cohete desarrollado por la compañía de Elon Musk, en lo que iba a ser su primer vuelo desde la salida de la empresa a bolsa.

La prueba fue interrumpida de manera automática en el momento en que el propulsor comenzaba la secuencia de encendido, debido a que algunos motores no lograron iniciar correctamente.

Mirá tambiénHistórico debut en Wall Street: SpaceX sale a Bolsa con una recaudación récord de 75.000 millones de dólares

“Algunos de los motores no arrancaron, lo que provocó la interrupción automática del lanzamiento. Ahora se está descargando el combustible. Esperamos que el próximo intento de lanzamiento sea en unos días”, explicó Musk en una publicación en la red social X.

El vuelo suspendido era el decimotercer intento de lanzamiento del enorme sistema Starship.

La misión buscaba probar mejoras

Cuando finalmente se concrete el despegue, los objetivos serán similares a los de la prueba realizada en mayo, que fue considerada mayormente exitosa y permitió evaluar la última versión de la Starship, correspondiente a su tercera generación.

Durante aquella misión, SpaceX buscó comprobar el funcionamiento de nuevos diseños en condiciones reales de vuelo. Sin embargo, el ensayo también presentó inconvenientes, entre ellos problemas en uno de los motores del propulsor Super Heavy, que terminaron provocando su caída en el Golfo de México en lugar de completar un retorno controlado.

The SpaceX Starship sits atop the Super Heavy v3 Booster stand at pad 2 before its 13th test flight from the SpaceX launch complex in Starbase, Texas, U.S., July 16, 2026. REUTERS/Steve NesiusLa prueba era el decimotercer vuelo del gigantesco cohete Starship.

La compañía informó que realizó modificaciones tanto en el hardware como en el software para corregir los inconvenientes identificados en ese vuelo anterior.

Los objetivos del próximo

Para la próxima prueba, SpaceX intentará completar distintas etapas críticas del recorrido, entre ellas el lanzamiento, el ascenso, la separación de las etapas, el encendido de impulso y la maniobra de aterrizaje del propulsor sobre el océano.

Además, la etapa superior de Starship tendrá como objetivo desplegar 20 satélites Starlink V3 y realizar una prueba de reencendido de un motor Raptor en el espacio.

The SpaceX Starship and Super Heavy v3 Booster stand at pad 2 at sunrise before its 13th test flight from the SpaceX launch complex in Starbase, Texas, U.S., July 16, 2026. REUTERS/Steve Nesius TPX IMAGES OF THE DAYSpaceX suspendió el vuelo de Starship por fallas en el encendido de motores.

La misión también servirá para evaluar las mejoras incorporadas en el escudo térmico del vehículo, uno de los componentes clave para futuras operaciones espaciales.

Momento clave

El vuelo tiene especial relevancia porque sería el primero de SpaceX después de su salida a bolsa en Wall Street en junio, operación que representó una oferta pública inicial récord.

La compañía aeroespacial ha ampliado rápidamente su servicio de internet satelital y mantiene ambiciosos planes vinculados al desarrollo de infraestructura de inteligencia artificial en el espacio.

El avance del programa Starship también es fundamental para la NASA, ya que SpaceX cuenta con un contrato para desarrollar una versión adaptada del vehículo que será utilizada como sistema de aterrizaje lunar en futuras misiones.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Elon Musk
Tecno
Estados Unidos
Ciencia
NASA

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro