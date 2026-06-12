Día histórico

Histórico debut en Wall Street: SpaceX salió a la Bolsa y sus acciones se dispararon más del 28%

En una jornada que marcará un antes y un después en las finanzas globales, la compañía aeroespacial de Elon Musk concretó la mayor oferta pública inicial (OPI) de la historia económica mundial al recaudar US$ 75.000 millones.