Bajo el símbolo bursátil SPCX

Histórico debut en Wall Street: SpaceX sale a Bolsa con una recaudación récord de 75.000 millones de dólares

La firma aeroespacial de Elon Musk debutará este viernes en el Nasdaq bajo el símbolo SPCX. La operación bate todas las marcas financieras de la historia y valúa a la compañía en 1,8 billones de dólares. Pese a las críticas políticas y advertencias regulatorias, la demanda de los inversores cuadriplica la oferta disponible.