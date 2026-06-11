SpaceX, la corporación de tecnología aeroespacial fundada y dirigida por el magnate Elon Musk, ratificó oficialmente que comenzará a cotizar en la bolsa de valores de Nueva York a partir de este viernes. La expectativa reinante en Wall Street no tiene parangón en el mercado global: de acuerdo con la documentación presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), la firma colocará un total de 555 millones de acciones a un valor de 135 dólares por unidad.
Histórico debut en Wall Street: SpaceX sale a Bolsa con una recaudación récord de 75.000 millones de dólares
La firma aeroespacial de Elon Musk debutará este viernes en el Nasdaq bajo el símbolo SPCX. La operación bate todas las marcas financieras de la historia y valúa a la compañía en 1,8 billones de dólares. Pese a las críticas políticas y advertencias regulatorias, la demanda de los inversores cuadriplica la oferta disponible.
Con esta maniobra, la recaudación inicial alcanzará la extraordinaria cifra de 75.000 millones de dólares, consolidándose como la Oferta Pública Inicial (OPI) más grande de la historia económica mundial. El récord precedente pertenecía a la petrolera estatal de Arabia Saudita, Saudi Aramco, que en su debut del año 2019 había recolectado 29.400 millones de dólares.
Tras el toque de campana en la icónica sede del Nasdaq en Times Square, la valoración de mercado de SpaceX se situará en 1,8 billones de dólares. El consorcio bancario que coordina la masiva ingeniería financiera está liderado por los gigantes Goldman Sachs, Morgan Stanley y Bank of America.
Furia inversora y el "paquete" tecnológico de Musk
Las proyecciones de los analistas e intermediarios financieros dan cuenta de un fenómeno de sobresuscripción absoluto. El especialista en salidas a Bolsa de la Universidad de Florida, Jay Ritter, graficó la coyuntura al señalar que "la demanda de los inversores institucionales es cuatro veces superior al número de títulos que efectivamente se les van a vender", por lo cual se anticipa un fuerte salto en la cotización apenas abran las operaciones.
A diferencia de otros debuts corporativos tradicionales, SpaceX optó por una estrategia inusual al destinar un 30% del paquete accionario directamente a inversores minoristas o particulares. La atracción principal para este universo de ahorristas radica en la fisonomía del holding que diseñó Musk para esta presentación: a comienzos de este año, el empresario integró bajo la órbita de SpaceX a su firma de inteligencia artificial (xAI) y a la red social X (antiguamente Twitter).
Los inversores no solo adquieren una porción del negocio de cohetes Falcon o de la red de internet satelital Starlink, sino un ecosistema polifacético enfocado en mercados futuros como el almacenamiento de datos en el espacio exterior y las misiones de colonización a la Luna y Marte.
Advertencias de la política y balances en rojo
A pesar del clima festivo y del impacto técnico que podría catapultar la fortuna personal de Elon Musk por encima del billón de dólares, la operación no está exenta de fuertes turbulencias regulatorias y políticas. En las últimas horas, la senadora estadounidense Elizabeth Warren elevó un pedido formal a la SEC para suspender la cotización de las acciones hasta que se realicen auditorías rigurosas que impidan que los inversores institucionales y minoristas sean engañados con proyecciones desmesuradas.
Los analistas contables recuerdan que el grupo viene de experimentar una marcada desaceleración en sus ingresos durante el ejercicio pasado y arrojó pérdidas netas cercanas a los 5.000 millones de dólares durante el año 2025, producto de los monumentales desembolsos de capital destinados al desarrollo de la infraestructura de inteligencia artificial.
Por otra parte, los factores ideológicos también juegan su partido en Manhattan. Organizaciones civiles agrupadas bajo la consigna Stop Funding Billionaires (Alto a la financiación de los multimillonarios) convocaron a movilizaciones frente a las oficinas bursátiles para el día viernes. Cuestionan de manera directa que el flujo de capitales privados convalide el crecimiento financiero de Musk, a quien vinculan políticamente con el exmandatario y candidato Donald Trump. Con todo, la monumental inyección de liquidez está en marcha y Wall Street se prepara para asimilar un movimiento de placas tectónicas en el sistema financiero global.