Un cierre de jornada inesperado para los fanáticos de la exploración espacial y la tecnología. En una noche que mantuvo a miles de usuarios prendidos a las transmisiones en vivo, SpaceX decidió cancelar el intento de lanzamiento previsto para las últimas horas de hoy, luego de atravesar una cuenta regresiva sumamente inestable.
SpaceX canceló a último momento el lanzamiento previsto para esta noche
Tras una cuenta regresiva marcada por las idas y vueltas, la compañía espacial debió suspender la misión. Apuntan a un nuevo intento para las próximas 24 horas.
El proceso de despegue estuvo marcado por una agitada serie de pausas y reanudaciones que encendieron las alarmas en el centro de control. Finalmente, las sospechas se confirmaron cuando los equipos técnicos no lograron sortear los obstáculos de último minuto.
Fallas técnicas en el último tramo
A pesar del esfuerzo de los operarios en la plataforma, las variables técnicas no jugaron a favor. Dan Huot, referente y portavoz de SpaceX, confirmó de manera oficial que los ingenieros no lograron resolver varios problemas de última hora que afectaban directamente los sistemas del vector, impidiendo de forma definitiva el despegue programado para la fecha.
La seguridad en este tipo de misiones es milimétrica; cualquier anomalía en los indicadores de presión, carga de combustible o software de navegación obliga a activar los protocolos de interrupción automática para salvaguardar la infraestructura y la carga útil.
La mirada puesta en el horizonte inmediato
Fiel al estilo dinámico de la firma aeroespacial, el escenario de reprogramación ya está sobre la mesa de trabajo. Los especialistas técnicos centrarán sus esfuerzos durante la madrugada para corregir los desvíos detectados y dejar todo a punto para una ventana de lanzamiento inmediata.
'Esperamos poder hacer otro intento de vuelo mañana, pero, por supuesto, sigan atentos a nuestras redes sociales', dijo vía X Dan Huot, llevando un mensaje de cautela pero también de optimismo a los seguidores del sector.
La ventana técnica para estas misiones suele ser muy estricta, por lo que las próximas horas serán determinantes en las bases de operaciones para evaluar si las condiciones meteorológicas y de los equipos son óptimas para volver a encender los motores.