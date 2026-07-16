Más de medio siglo después de la última misión tripulada del programa Apolo, la NASA prepara un nuevo regreso de astronautas a la Luna mediante Artemis III.
Artemis III: cómo será la misión de la NASA que llevará astronautas nuevamente a la Luna
Con cuatro astronautas, tres lanzamientos coordinados y un sistema de alunizaje desarrollado por SpaceX, Artemis III representa uno de los proyectos más complejos de la NASA desde el programa Apolo. La misión busca sentar las bases para una presencia humana sostenida en la superficie lunar.
A diferencia de las expediciones realizadas entre las décadas de 1960 y 1970, esta misión combina tecnologías de distintas agencias y empresas privadas, requiere una compleja coordinación entre varios vehículos espaciales y tiene como objetivo avanzar hacia una presencia humana de largo plazo en el satélite natural de la Tierra.
El proyecto forma parte del programa Artemis, la iniciativa con la que Estados Unidos busca desarrollar la infraestructura necesaria para futuras misiones tripuladas tanto a la Luna como, en una etapa posterior, a Marte. Para lograrlo, la agencia espacial estadounidense integrará por primera vez el cohete SLS, la cápsula Orion y un módulo de alunizaje construido por SpaceX en una misma operación.
Esta arquitectura convierte a Artemis III en una de las misiones espaciales más sofisticadas diseñadas hasta el momento. Basada en la información difundida por la NASA y en los detalles publicados por distintos medios especializados.
Una misión que combina tres lanzamientos y varias maniobras en el espacio
A diferencia de las misiones Apolo, en las que un único cohete llevaba todos los componentes necesarios para el viaje, Artemis III utilizará una estrategia mucho más compleja.
El primer paso consistirá en el lanzamiento del sistema Starship Human Landing System (HLS), desarrollado por SpaceX. Antes de dirigirse hacia la órbita lunar, esa nave deberá ser reabastecida de combustible mediante varios vuelos de vehículos cisterna Starship, una operación que representa uno de los mayores desafíos tecnológicos del programa.
Una vez completado ese proceso, la NASA lanzará el poderoso cohete Space Launch System (SLS) con la cápsula Orion, en la que viajarán cuatro astronautas.
Tras abandonar la Tierra, Orion realizará un viaje de varios días hasta alcanzar la órbita lunar. Allí se encontrará con la Starship, previamente posicionada alrededor de la Luna, y comenzará una serie de maniobras de acoplamiento.
Dos de los cuatro astronautas pasarán desde Orion hacia el módulo de alunizaje, mientras los otros dos permanecerán orbitando la Luna a bordo de la cápsula.
Posteriormente, la Starship iniciará el descenso hacia la región del polo sur lunar, una zona considerada estratégica por la posible presencia de depósitos de hielo de agua en cráteres que permanecen permanentemente en sombra.
La misión contempla que los astronautas permanezcan varios días sobre la superficie realizando caminatas espaciales, experimentos científicos y la recolección de muestras geológicas antes de regresar nuevamente a la órbita lunar para reencontrarse con la cápsula Orion y emprender el viaje de regreso a la Tierra.
Toda esta secuencia requiere una precisión mucho mayor que la de las misiones lunares del siglo pasado, ya que involucra múltiples etapas independientes que deben desarrollarse de manera coordinada.
El objetivo va más allá de regresar a la Luna
Aunque el regreso de astronautas a la superficie lunar constituye el aspecto más visible del programa Artemis, la NASA sostiene que el objetivo principal es utilizar la Luna como plataforma para desarrollar tecnologías que permitan realizar futuras expediciones de larga duración.
Uno de los focos de interés será el polo sur lunar, donde diferentes investigaciones detectaron indicios de hielo de agua. Ese recurso podría resultar fundamental para producir agua potable, oxígeno respirable e incluso combustible para futuras misiones espaciales.
Artemis III también pondrá a prueba nuevos trajes espaciales especialmente diseñados para trabajar en terrenos más accidentados que los explorados durante el programa Apolo. Estos equipos ofrecerán mayor movilidad, resistencia y autonomía para realizar actividades científicas durante períodos más prolongados.
Otro aspecto central será la cooperación entre organismos públicos y empresas privadas. Mientras la NASA desarrolla el cohete SLS, la cápsula Orion y la planificación general de la misión, compañías como SpaceX participan mediante el desarrollo del sistema de alunizaje, un esquema que refleja el nuevo modelo de exploración espacial impulsado durante los últimos años.
Además de sus objetivos científicos, Artemis III servirá como banco de pruebas para las próximas etapas del programa, entre ellas la construcción de la estación espacial Gateway, que funcionará como un punto de apoyo en órbita lunar para futuras expediciones.
La misión también busca ampliar el conocimiento sobre la permanencia de seres humanos fuera de la órbita terrestre durante períodos cada vez más extensos, una experiencia considerada indispensable para avanzar hacia el objetivo de enviar astronautas a Marte en las próximas décadas.
Especialistas en exploración espacial consideran que Artemis III representa una transición entre la exploración lunar del siglo XX y una nueva etapa caracterizada por operaciones más frecuentes, mayor participación del sector privado y una infraestructura permanente en el espacio profundo.
Más allá de la fecha definitiva de lanzamiento, que dependerá de la finalización de las pruebas técnicas y de la certificación de todos los sistemas involucrados, Artemis III ya es considerada una de las misiones espaciales más ambiciosas del siglo XXI.
Su desarrollo no solo apunta a concretar un nuevo alunizaje, sino también a establecer las bases tecnológicas y operativas para una exploración sostenida de la Luna y, en el futuro, del resto del Sistema Solar.