Exploración espacial

Artemis III: cómo será la misión de la NASA que llevará astronautas nuevamente a la Luna

Con cuatro astronautas, tres lanzamientos coordinados y un sistema de alunizaje desarrollado por SpaceX, Artemis III representa uno de los proyectos más complejos de la NASA desde el programa Apolo. La misión busca sentar las bases para una presencia humana sostenida en la superficie lunar.