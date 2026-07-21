El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarilla y naranja por tormentas para este martes 21 de julio en cuatro provincias del noreste argentino. Los avisos alcanzan a sectores de Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones, donde se esperan lluvias intensas, actividad eléctrica, ráfagas de viento y, en algunos casos, caída de granizo.
Cuatro provincias bajo alerta por tormentas: dónde rigen avisos amarillos y naranjas
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por lluvias intensas, ráfagas que podrían superar los 90 km/h, granizo y fuerte actividad eléctrica durante este martes.
Qué provincias están bajo alerta
Las advertencias comprenden distintas zonas de Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones. Sin embargo, los niveles de alerta no son iguales en todas las jurisdicciones.
En Formosa y Chaco rige una alerta amarilla durante la mañana, mientras que Corrientes tendrá alerta amarilla por la mañana y alerta naranja en sectores durante la mañana y la tarde.
En Misiones, en tanto, el nivel naranja se mantendrá durante la mañana y la tarde, mientras que por la tarde y la noche regirá una alerta amarilla.
Qué fenómenos se esperan
Para las áreas bajo alerta amarilla, el SMN prevé tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, con precipitaciones intensas en cortos períodos, ráfagas de viento, ocasional caída de granizo y fuerte actividad eléctrica. Además, se estiman acumulados de lluvia de entre 50 y 80 milímetros, aunque podrían registrarse valores superiores de manera puntual.
En las zonas alcanzadas por la alerta naranja, se esperan tormentas fuertes o severas, con lluvias abundantes en poco tiempo, granizo de distintos tamaños, intensa actividad eléctrica y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. En estos sectores, las precipitaciones acumuladas oscilarían entre 70 y 90 milímetros, con posibilidad de superar esos valores en algunos puntos.
Recomendaciones
Ante la vigencia de las alertas, el Servicio Meteorológico Nacional recomendó:
- Evitar salir de los hogares si no es necesario.
- Mantener limpios desagües y no sacar la basura.
- Permanecer en construcciones cerradas y alejarse de puertas y ventanas.
- Desconectar los electrodomésticos si ingresa agua al domicilio.
- No circular por calles anegadas ni acercarse a zonas inundables.
- Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.
- Preparar un kit de emergencia con agua, alimentos, linterna, radio a pilas y botiquín.
- Mantener los teléfonos celulares cargados y tener a mano los números de emergencia.