Pronóstico

Martes con lloviznas, cielo cubierto y una máxima de 16°C en la ciudad de Santa Fe

La ciudad de Santa Fe transita este martes con cielo cubierto, elevada humedad y probabilidad de lloviznas durante buena parte de la jornada. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura máxima llegará a los 16°C.