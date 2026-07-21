Conocé cómo estará el tiempo, qué calles conviene evitar, dónde habrá interrupciones del servicio eléctrico y quiénes cobran prestaciones de ANSES. Una guía práctica para salir de casa con la información más importante del martes.
Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este martes 21 de julio
La jornada comienza con cielo cubierto, mucha humedad y probabilidad de lloviznas. Además, hay cortes de luz programados, obras que complican la circulación y cambios en recorridos de colectivos. En esta guía, toda la información necesaria para organizar el día en Santa Fe y alrededores.
Clima: una mañana húmeda y con probabilidad de lloviznas
El pronóstico oficial anticipa para este martes una mínima de 11°C y una máxima de 16°C. Durante la mañana y la tarde existe entre un 10% y un 40% de probabilidad de precipitaciones, principalmente en forma de lloviznas. Para la noche se prevén lluvias aisladas.
El viento soplará predominantemente del sur, con velocidades de entre 7 y 22 kilómetros por hora. La elevada humedad se mantendrá como una de las características principales de la jornada.
El panorama cambiará parcialmente durante los próximos días. El miércoles será más frío, con una mínima de 8°C y una máxima de 15°C; el jueves se esperan entre 11°C y 16°C, mientras que el viernes la temperatura podría ascender hasta los 20°C.
¿Conviene salir con abrigo? Sí. Aunque la máxima no será extremadamente baja, la humedad elevada, el cielo cubierto y el viento del sur pueden generar una sensación más fría, especialmente durante las primeras horas del día. También es recomendable llevar paraguas o una prenda impermeable si se va a permanecer varias horas fuera de casa.
Tránsito: obras, cortes de calles y desvíos de colectivos
Antes de salir, es importante revisar el recorrido previsto. Durante este martes se registran distintas intervenciones en calles de la ciudad que pueden generar demoras.
Entre los cortes por intervenciones en la vía pública se encuentran:
Francia entre Pedro Ferré y Luciano Torrent, por obras de ASSA.
Avenida General López entre San Martín y 25 de Mayo, por trabajos de ASSA y un socavón.
Dr. Zavalla, en el acceso a la rotonda del Club Atlético Colón. No se podrá acceder a Dr. Zavalla desde Santo Tomé; en cambio, avenida J.J. Paso queda liberada.
Domingo Silva entre Belgrano y Las Heras, de 7 a 17, por obras de ASSA.
Alejandro Greca entre Luis Jiménez de Asúa y Estévez Boero, en barrio El Pozo.
9 de Julio entre Santiago del Estero y Obispo Gelabert, de 14 a 17, por obras de ASSA.
En la intersección de 25 de Mayo y avenida General López se permitirá el giro a la derecha hacia avenida General López.
También hay reducción de calzada en Francia y bulevar Pellegrini, Entre Ríos entre 1° de Mayo y 4 de Enero, Santiago de Chile entre General Mosconi y Moreno, Urquiza y bulevar Pellegrini, 25 de Mayo y bulevar Pellegrini y distintos sectores de barrio El Pozo.
Los trabajos pueden generar demoras especialmente en los horarios de mayor circulación. Por eso, si el destino es el centro, conviene anticipar el viaje y evitar las zonas intervenidas.
Si viajás hacia Santo Tomé
Prestá especial atención a la zona de Dr. Zavalla y la rotonda del Club Atlético Colón. El acceso desde Santo Tomé estará restringido y será necesario utilizar vías alternativas.
Si vas hacia barrio El Pozo
Las obras sobre Alejandro Greca y Luis Jiménez de Asúa modifican los recorridos habituales de algunas líneas. Conviene revisar el trayecto antes de viajar.
Si entrás al centro
Las obras sobre Francia, Entre Ríos, General López y las calles próximas a bulevar Pellegrini pueden provocar demoras. Si es posible, evitá circular por estos sectores en los horarios de mayor tránsito.
Los principales accesos metropolitanos y las rutas de la región deben consultarse antes de emprender un viaje fuera de la ciudad, especialmente si las condiciones climáticas empeoran.
Colectivos: cambios de recorrido por las obras
Las intervenciones también afectan el transporte público.
La línea 16 modifica su recorrido de ida por trabajos en Entre Ríos entre 1° de Mayo y 4 de Enero.
En barrio El Pozo, las líneas 2 y 9 circulan con desvíos debido a las obras en Alejandro Greca y Luis Jiménez de Asúa.
Por los trabajos previstos en 9 de Julio entre Santiago del Estero y Obispo Gelabert, entre las 14 y las 17, también habrá cambios en las líneas 1, 5, 15 y 18.
Si tenés que tomar alguno de estos colectivos, lo más conveniente es salir con algunos minutos de anticipación y verificar el recorrido antes de dirigirte a la parada.
Cortes de luz: dónde habrá interrupciones programadas
La EPE informó trabajos programados para este martes en distintos sectores de Santa Fe y localidades del área metropolitana.
En Santa Fe, habrá interrupciones:
De 8:30 a 12:30, en Ruta Nacional 168, Callejón 3, De La Salle y Soria.
De 9:30 a 13:30, en Doldán, Arzeno, Carrasco y Espinoza.
De 11 a 14, en avenida Aristóbulo del Valle, Los Pinos, Los Paraísos y Las Rosas.
En Santo Tomé, el corte está previsto de 8 a 12, en el sector comprendido por Mateo Booz, 25 de Mayo, Saavedra y Urquiza.
En San José del Rincón, habrá trabajos:
De 8 a 11, en Ruta Provincial 1, Mendoza, Ubajay y terraplén Oeste.
De 9 a 13, sobre la Ruta Provincial 1, entre los kilómetros 21 y 25, hacia ambas manos.
De 9:30 a 13:30, sobre la Ruta Provincial 1 entre Callejón Vergara y Calle 10, hacia ambos lados.
La EPE advierte que los trabajos programados pueden suspenderse en caso de condiciones meteorológicas adversas. Además, la información oficial puede actualizarse durante la jornada.
ANSES: quiénes cobran este martes 21 de julio
El calendario de pagos de ANSES continúa este martes. Según la información difundida por el organismo y el cronograma incluido en la información de El Litoral, cobran:
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo: DNI terminado en 8.
AUH: DNI terminado en 8.
Asignación Familiar por Hijo (SUAF): DNI terminado en 8.
Asignación por Embarazo (AUE): DNI terminado en 6.
Antes de ir al banco, conviene consultar la fecha y el medio de cobro en Mi ANSES, ya que los beneficiarios pueden verificar desde allí cuándo y dónde se acredita la prestación.
La consulta también permite evitar traslados innecesarios. Si el dinero ya fue depositado, no es necesario retirarlo el mismo día.
PAMI: qué conviene revisar antes de salir
Para los afiliados de PAMI, muchas gestiones pueden resolverse de manera digital a través de Mi PAMI, donde se pueden consultar recetas electrónicas, credencial, cartilla médica, turnos y trámites.
En caso de retirar medicamentos, es importante revisar previamente que la receta sea válida. PAMI informa que desde julio los modelos válidos para la dispensa son la receta electrónica blanca y la receta manual celeste correctamente activada.
También se encuentra vigente información oficial sobre medicamentos y cobertura. El listado de precios y cobertura para afiliados tiene vigencia desde el 1° de julio de 2026.
La credencial digital puede utilizarse para acceder a servicios y retirar medicamentos, mientras que Mi PAMI permite centralizar distintas gestiones sin necesidad de trasladarse a una agencia.
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Este martes, además de las cuestiones vinculadas con el clima y el tránsito, conviene prestar atención a las obras que afectan la circulación y a los servicios que puedan modificarse por las condiciones meteorológicas.
Si tenés que realizar un trámite, cobrar una prestación o retirar medicamentos, la recomendación es consultar primero los canales digitales oficiales. En muchos casos, la gestión puede resolverse desde el celular y evitar un viaje innecesario.
Antes de salir: el checklist de este martes
✅ Clima: cielo cubierto, humedad muy alta y posibilidad de lloviznas.
✅ Abrigo: sí, especialmente durante la mañana y la noche.
✅ Paraguas: recomendable ante la posibilidad de lloviznas y lluvias aisladas.
✅ Tránsito: atención a las obras y cortes de calles.
✅ Colectivos: revisar los desvíos de las líneas 1, 2, 5, 9, 15, 16 y 18.
✅ Cortes de luz: revisar si tu zona está incluida en los trabajos programados de EPE.
✅ Agua: tener en cuenta las obras de ASSA y posibles demoras en las zonas intervenidas.
✅ ANSES: consultar el calendario según la terminación del DNI antes de ir al banco.
✅ PAMI: verificar recetas, turnos y trámites en Mi PAMI antes de salir.
✅ Qué llevar: abrigo y, si vas a permanecer varias horas fuera, paraguas.
✅ Qué evitar: circular por calles con cortes u obras si existe una ruta alternativa.