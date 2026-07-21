En Santa Fe

Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este martes 21 de julio

La jornada comienza con cielo cubierto, mucha humedad y probabilidad de lloviznas. Además, hay cortes de luz programados, obras que complican la circulación y cambios en recorridos de colectivos. En esta guía, toda la información necesaria para organizar el día en Santa Fe y alrededores.