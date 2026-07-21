Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este martes en diferentes zonas.
Cortes de luz programados para este martes en Santa Fe, Santo Tomé y Rincón
La lista de tareas previstas para este 21 de julio fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé, y San José del Rincón debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Cortes programados
Santa Fe
08:30 - 12:30 Ruta Nac. N168, Callejón 3, De La Salle y Soria
09:30 - 13:30 Doldan, Arzeno, Carrasco y Espinoza
11:00 - 14:00 Av. A. del Valle, Los Pinos, Los Paraísos y Las Rosas
Santo Tomé
08:00 - 12:00 Mateo Booz, 25 de mayo, Saavedra y Urquiza
San José del Rincón
08:00 - 11:00 Ruta Prov. N1, Mendoza, Ubajay y terraplén Oeste
09:00 - 13:00 Por Ruta Prov. N1 desde el km 21 hasta el km 25, hacia ambas manos de la ruta
09:30 - 13:30 Por RPN1 entre Callejón Vergara y Calle 10 hacia ambos lados de la ruta
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.