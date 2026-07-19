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Apagón inesperado

Sorpresivo corte de luz en Santa Fe a pocas horas de la final de la Copa del Mundo

El desperfecto de media tensión afectó a la zona de la Costanera y alrededores. Se informó que a los minutos se recuperó el suministro.

Sorpresivo corte de luz.Sorpresivo corte de luz.
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A pocas horas del trascendental inicio de la final de la Copa del Mundo, un sorpresivo corte de energía eléctrica afectó a un importante sector de la ciudad de Santa Fe, generando preocupación e incertidumbre entre los vecinos que se preparan para ver el partido.

Según los primeros reportes, el apagón afecta principalmente a la zona de la Costanera, el Parque de la Locomotora y los barrios aledaños.

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Desde la Empresa Provincial de la Energía (EPE) explicaron que el inconveniente se debe a una falla en el servicio de media tensión. Por su parte, habitantes de la zona manifestaron haber escuchado una fuerte explosión en la intersección de Regis Martínez y Vélez Sarsfield, un evento que coincidiría con el inicio de la interrupción del suministro.

Afortunadamente informaron que el suministro eléctrico volvió a los minutos con total normalidad en los sectores afectados.

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